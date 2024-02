La conférence pro-Polisario que comptait organiser l’aile étudiante d’un think tank français à Sciences Po Paris n’aura finalement pas lieu demain mardi 06 février 2024. Elle a dû être reportée « sine die », a appris H24info.

L’affaire de la conférence controversée, annoncée en fanfare par la branche étudiante du laboratoire d’idées Terra Nova et dont l’objet épouse les thèses séparatistes du Polisario, connaît un nouveau rebondissement.

En effet, après l’intervention et le rappel à l’ordre du président dudit think tank himself qui, en réaction à la polémique suscitée sur les réseaux sociaux, a été mis au courant par le lobbyiste Omar Alaoui, avant d’exiger un « débat contradictoire » qui puisse exposer la position marocaine afin d’obvier à toute tentative de propagande au profit des séparatistes du Polisario, et que H24info a diffusé hier dimanche en exclusivité, une source bien informée nous révèle ce lundi que la conférence en question a été reportée sine die.

En d’autres termes, le report sine die (sans délai) de l’événement, où la députée espagnole connue pour sa promotion des thèses séparatistes Tesh Sidi allait intervenir en tant que seule et unique intervenante, n’est autre qu’une annulation qui ne dit pas son nom de la rencontre.

🗣️ Desde el think tank de ideas progresistas de Sciences PO París, Terra Nova, hemos organizado una charla con @teshsidi para hablar de la situación de ocupación en el Sáhara. ¡No perdáis la oportunidad de escucharla y participar! Podéis uniros a través del código QR. pic.twitter.com/w89SI9zPQX — Lucía de Castro (@lucia_dcr) February 2, 2024

Dès ce matin, l’annonce de la conférence, initialement publiée et promue sur Instagram par Terra Nova Sciences Po Paris, a été supprimée, confortant ainsi l’éventualité d’une annulation pure et simple de l’événement.

Rappelons que d’après les informations qui nous sont parvenues, le président du think tank Terra Nova, Lionel Zinsou, veillera à cet effet à garantir «une information objective et un débat contradictoire».