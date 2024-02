Face à la polémique suscitée sur les réseaux sociaux par l’annonce de la tenue d’une conférence pro-Polisario à Sciences Po Paris, organisée par l’aile étudiante du think tank français Terra Nova, le président de ce dernier a finalement promis un « débat contradictoire », a appris H24info.

Tout a commencé avec la publication sur Instagram et X (anciennement Twitter) par la page officielle de « Terra Nova Sciences Po » d’une invitation grand public à une conférence, prévue ce mardi 06 février 2024 en ligne, ayant pour but, disent-ils, de « parler de la situation de l’occupation au Sahara ».

Do you want to learn more about the conflict ? Rejoignez notre conférence avec une séparatiste qui n’aura en face d’elle aucun contradicteur !❤️‍🩹 pic.twitter.com/pRrwAnG8Ub — Lamya Ben Kabylie (@lamyabenmalek) February 4, 2024

Abstraction faite du choix biaisé des mots employés dans la promotion de la conférence, les organisateurs n’ont invité qu’un seul et unique intervenant, à savoir la députée espagnole pro-Polisario Tesh Sidi, connue pour sa promotion des thèses séparatistes.

Face à elle, la branche étudiante dudit think tank n’a initialement prévu aucun contradicteur, trahissant ainsi un manque total d’objectivité et de neutralité et provoquant une marée de critiques sur le parti pris et la subjectivité des deux institutions.

🗣️ Desde el think tank de ideas progresistas de Sciences PO París, Terra Nova, hemos organizado una charla con @teshsidi para hablar de la situación de ocupación en el Sáhara. ¡No perdáis la oportunidad de escucharla y participar! Podéis uniros a través del código QR. pic.twitter.com/w89SI9zPQX — Lucía de Castro (@lucia_dcr) February 2, 2024

D’après les informations qui nous sont parvenues de la part du lobbyiste Omar Alaoui, le président du think tank Terra Nova, Lionel Zinsou, l’aile étudiante dudit laboratoire d’idées a été rappelée à l’ordre et veillera à garantir « une information objective et un débat contradictoire ».

« Face à l’ampleur qu’a pris ce sujet sur les réseaux sociaux, j’ai alerté mon ami Lionel Zinsou, grande personnalité de la relation France – Afrique et qui est Président de Terra Nova. Il semble que la branche Terra Nova Sciences Po soit autonome du fonctionnement du think tank Terra Nova, et que l’unique lien entre les deux est qu’elle utilise la marque du think tank. Lionel Zinsou, qui est un grand connaisseur de notre pays, a saisi ses équipes pour faire respecter à ce collectif d’étudiants une information objective et un débat contradictoire« , fait-il savoir.

Concernant la nouvelle déclinaison de l’événement, Omar Alaoui explique ne pas savoir « quelle forme prendra ce débat à l’avenir, mais il ne pourra plus être un événement de propagande« .

« Toutes les parties doivent avoir le droit au chapitre. Cela aurait entaché l’image de ces deux institutions prestigieuses que sont Sciences Po Paris et Terra Nova. Je fais confiance à la rigueur et au professionnalisme de Terra Nova pour imposer une issue juste et éthique à cette basse manœuvre« , assure-t-il.

Il semble que @terranovascpo est une entité autonome dans son fonctionnement de @_Terra_Nova . Néanmoins, je n’ai aucun doute que cette Fondation sérieuse et prestigieuse saura contraindre ce collectif d’étudiants à une information objective et à un débat contradictoire. https://t.co/Om2jXDGdx6 — Omar Alaoui (@mlyomaralaoui) February 4, 2024