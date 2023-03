Maroc-Brésil: les Lions de l’Atlas poursuivent leur entrainement

Les Lions de l’Atlas poursuivent leur préparation pour affronter le Brésil, samedi, en amical, au Grand stade de Tanger.

La sélection nationale poursuit sa préparation pour le match amical qui l’opposera samedi, à l’équipe nationale du Brésil. Les Lions de l’Atlas ont eu une séance d’entrainement dans la soirée de jeudi, au Complexe Mohammed VI de football, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Tous les joueurs convoqués, dont Achraf Hakimi, y ont pris part. Selon la FRMF, Walid Regragui s’est concentré sur les aspects techniques et tactiques lors de cette séance d’entraînement.

يواصل المنتخب الوطني استعداداته لمباراة البرازيل 🇧🇷

Our National Team continues its preparation for the friendly game against Brazil#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco

March 23, 2023