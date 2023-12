L’année 2023 était le théâtre d’avancées diplomatiques majeures pour le Maroc. Marqués par une série de grandes réalisations historiques indélébiles, ces douze derniers mois ont été ponctués par d’autres actions et accomplissements tout aussi notoires et non des moindres.

– Le 06 novembre 2023 : annonce par le Roi d’une initiative marocaine atlantique de portée africaine:

« Le Maroc, un pays réputé pour sa stabilité et sa crédibilité, cerne bien les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les pays africains, notamment ceux situés sur la façade atlantique« , annonçait le souverain lors de son discours à l’occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte.

« Si, par sa façade méditerranéenne, le Maroc est solidement arrimé à l’Europe, son versant atlantique lui ouvre, quant à lui, un accès complet sur l’Afrique et une fenêtre sur l’espace américain », ajoute le Roi Mohammed VI, soulignant que « c’est la raison pour laquelle Nous sommes déterminé à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade atlantique du Sahara marocain. Nous sommes également attaché à ce que cet espace géopolitique fasse l’objet d’une structuration de portée africaine ».

-Le 23 décembre 2023: réunion ministérielle de coordination sur l’initiative internationale du roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan atlantique:

Les travaux de la Réunion ministérielle de coordination sur l’Initiative internationale du souverain pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique se sont ouverts, le 23 décembre 2023 à Marrakech, avec la participation du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad.

-Le 04 décembre 2023 : le souverain effectue une visite de travail et de fraternité aux Emirats Arabes Unis à l’invitation du Chef de l’Etat, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane:

Au cours de cette visite, le Souverain et le Président émirati ont présidé, au Palais présidentiel « Qasr Al Watan » à Abou Dhabi, la cérémonie de signature et d’échange de plusieurs mémorandums d’entente entre les deux pays. Ces mémorandums visent, entre autres, l’instauration de plusieurs partenariats d’investissement dans plusieurs projets, comme celui du train à grande vitesse au Royaume, dans le secteur de l’eau ainsi que des projets énergétiques etc.

-Le 18 décembre 2023: franc succès pour la 6e édition du forum de coopération Russie-Monde arabe organisée par le Maroc à Marrakech:

Le ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait salué les efforts importants déployés par le Maroc pour assurer l’organisation avec succès de cette 6ème édition. Selon lui, « le Maroc a déployé de grands efforts pour faire de l’organisation de ce forum un succès, ce qui contribuera au renforcement des relations russo-arabes ».

Et d’ajouter que « le Maroc est l’un de nos principaux partenaires au niveau du continent africain et dans le monde arabe et nous avons des projets communs », soulignant que la Russie entend développer son partenariat avec le Royaume dans plusieurs domaines vitaux, tels que la culture, les mines ou encore l’énergie.

– Le 14 décembre 2023 : le ministre espagnol des Affaires étrangères a réitéré la position inchangée de l’Espagne sur le Sahara marocain:

Pour lui, la position de l’Espagne est celle déjà exprimée dans la Déclaration conjointe, adoptée le 7 avril 2022, et la Déclaration sanctionnant la 12e session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Espagne en février 2023″.

– Le 11 décembre 2023 : le ministère des Affaires étrangères annonce que le Royaume du Maroc a enregistré, en 2023, un taux de réussite de 100% de ses candidatures aux postes vacants au sein des Organisations internationales et régionales.

– Le 30 octobre 2023: adoption de la résolution 2703 favorable au Maroc par le Conseil de sécurité de l’ONU sur la question du Sahara marocain:

La résolution a identifié clairement les parties au processus politique, qui doivent assumer leur responsabilité politique, juridique, et morale dans la recherche d’une solution définitive au différend régional sur le Sahara marocain. Elle cite en particulier l’Algérie à six reprises, soit autant de fois que le Maroc, confirmant que l’Algérie est bel et bien la partie principale à ce différend artificiel.

– Le 13 octobre 2023: brillante réélection du Maroc au comité consultatif du conseil des droits de l’homme:

Le Royaume du Maroc a été brillamment réélu en la personne de Nadia Amal Bernoussi au Comité Consultatif du Conseil des Droits de l’Homme (CCCDH) pour la période 2023-2026, par les membres du Conseil des Droits de l’Homme (CDH), lors des élections tenues à l’occasion de la 54ème session du CDH, le 13 octobre 2023 à Genève.

– Le 11 octobre 2023: le Maroc préside la session extraordinaire du conseil de la ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères sur le développement de la situation en Palestine:

Lors d’une allocution prononcée à cette occasion, Bourita avait souligné que le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’appeler à se départir de la logique du conflit et de la violence pour faire prévaloir celle de la paix, de la coopération et de l’édification d’un espace prospère pour l’ensemble des peuples de la région.

Le ministre avait exprimé la disposition du Maroc à adhérer à tout effort arabe et international visant à réaliser les aspirations du peuple palestinien à l’établissement d’un Etat indépendant avec Al Qods Est comme capitale sur les frontières du 4 juin 1967, conformément à la solution à deux Etats tel que convenu au niveau international.

– Le 04 septembre 2023: obtention par le Maroc du « Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel » auprès de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN):

Réunis le 04 septembre 2023 à Jakarta, les Ministres des Affaires Etrangères des pays de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN), ont officialisé l’octroi au Royaume du Maroc du « Statut de Partenaire de Dialogue Sectoriel » de ce groupement. Par cette décision, le Maroc devient le premier pays d’Afrique du Nord à obtenir ce statut, confortant ainsi sa position en tant qu’interlocuteur privilégié de ce groupement géopolitique et économique de grande importance.

– Le 29 juillet 2023: La République Dominicaine « considère favorablement l’ouverture d’un consulat dominicain dans la ville de Dakhla ».

– Le 05 juillet 2023: signature d’un plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique multidimensionnel entre le Maroc et l’Italie :

Ce plan d’action fixe quatre priorités pour les relations maroco-italiennes pour les prochaines années, à savoir le renforcement du dialogue politique au sujet des questions régionales en Afrique, au Moyen-Orient et en Méditerranée, la consolidation de la coopération économique et culturelle, le renforcement de la coordination sécuritaire et la création d’un mécanisme de consultation sur l’immigration et les affaires consulaires.

– Le 27 juin 2023: réélection du Maroc au poste de membre du Comité de Protection des droits de tous Travailleurs Migrants (CMW), pour la période 2024-2027.

Par 47 voix en faveur, le Maroc s’est classé à la tête de tous les candidats en lice. Il s’agit là d’un véritable plébiscite pour le candidat marocain devant ceux de pays ayant une politique migratoire agressive et inhumaine.

– Le 22 juin 2023 : Le Maroc élu membre du Comité sur l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU pour la période 2024-2027:

Le Royaume a été élu pour la première fois, en la personne d’Abderrahman Tlemçani, au poste de membre du Comité sur l’Elimination de la Discrimination Raciale (CERD), pour la période 2024-2027, avec 153 voix sur les 181 Etats membres présents et votants, lors des élections tenues à l’occasion de la 30ème réunion des Etats Parties à la Convention sur l’Elimination de la Discrimination Raciale (CERD), le 22 juin 2023 à New York.

– Le 22 mai 2023: l’Ukraine soutient le plan marocain d’autonomie:

Le ministre ukrainien des Affaires Etrangères, Dmytro Kuleba, avait exprimé à Rabat le soutien de l’Ukraine au Plan d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007, comme base sérieuse et crédible pour le règlement réussi de la question du Sahara. Kuleba a aussi affirmé que l’Ukraine et le Maroc connaissent tous les deux la valeur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale.

-Le 20 mai 2023: le Maroc et le Portugal signent à Lisbonne 12 accords couvrant différents domaines stratégiques, dans l’objectif de renforcer leur coopération bilatérale.

Ces accords, qui ont été signés lors d’une cérémonie sous la présidence conjointe du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre portugais, Antonio Costa, à l’occasion de la 14ème Réunion de haut niveau, concernent tout particulièrement les domaines économique, énergétique, culturel, l’enseignement supérieur, l’artisanat, la solidarité sociale et la justice.

-Le 09 mai 2023 : le Maroc et le Royaume-Uni signent à Rabat un Cadre stratégique de coopération portant sur l’action climatique, l’énergie propre et la croissance verte.

Ce cadre stratégique a pour objectif de soutenir, faciliter et renforcer la coopération bilatérale sur l’action climatique, l’énergie propre et la croissance verte afin d’accompagner le développement du Maroc vers une économie durable, bas carbone et résiliente en vue d’assurer une transition responsable et accélérée des énergies fossiles vers une énergie propre et abordable.

-Le 04 mai 2023: Le Maroc et l’Union européenne lancent une initiative pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme

Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont lancé, à l’occasion de la tenue de la 21-ème réunion du Comité de Coordination du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, le 04 mai 2023 au Caire, une initiative portant sur «L’éducation pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent conduisant au terrorisme», et ce en partenariat avec le Centre d’excellence pour la lutte contre l’extrémisme violent «Hedayah».

-Le 28 janvier 2023: Réouverture de l’ambassade du Maroc en Irak, après 18 ans de fermeture :

Fermée en 2005 en raison de « la dégradation des conditions sécuritaires », l’ambassade du Royaume du Maroc en Irak a été ouverte, le 28 janvier 2023. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait déclaré que cette réouverture « s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations solides et ancrées entre les deux pays » et que les deux pays assistent « aujourd’hui à une nouvelle ère des relations maroco-irakiennes, sur les mêmes bases solides déjà en place, mais avec des visions en conformité avec la réalité des deux pays et de la région ».