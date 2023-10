La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a eu, samedi à Marrakech, des entretiens avec son homologue qatari, Ali Bin Ahmed Al Kuwari, portant sur les moyens de renforcer les relations économiques et d’investissement entre le Royaume du Maroc et l’Etat du Qatar.

Cette rencontre, tenue en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, a été l’occasion de mettre en avant la solidité des relations entre les deux pays.

A cette occasion, la ministre a rappelé la résilience du Royaume suite au séisme d’Al Haouz, ainsi que l’importance du programme de reconstruction, initié sous l’impulsion du Roi Mohammed VI.

Échange fructueux avec M.Ali Bin Ahmed Al Kuwari, Ministre des Finances du Qatar. Discussion sur le renforcement des relations économiques bilatérales et la résilience post-séisme du Royaume. Un pas de plus vers une coopération financière solide entre nos nations. #AM2023 pic.twitter.com/zmMcGBXSPW — Nadia Fettah (@FettahNadia) October 14, 2023

Sur X (ex-Twitter), la ministre a considéré que l’échange avec le ministre qatari était « fructueux » et que « les discussions sur le renforcement des relations économiques bilatérales et la résilience post-séisme du Royaume constituent « un pas de plus vers une coopération financière solide entre nos nations ».

De son côté, le ministre qatari a salué la solidité des relations entre son pays et le Royaume du Maroc et entre les deux peuples frères.

Il a également mis en avant le grand intérêt que l’Etat du Qatar accorde au renforcement des relations de coopération financière et d’investissement avec le Maroc.