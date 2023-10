La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, s’est entretenue, jeudi à Marrakech, avec la Commissaire européenne aux services financiers, à la stabilité financière et à l’union des marchés des capitaux, Mairead Mcguinness, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire internationale (FMI).

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les relations solides entre l’Union européenne (UE) et le Royaume du Maroc, ainsi que leurs défis communs.

In my meeting with @FettahNadia, I expressed my solidarity with Morocco in their efforts to recover from the recent earthquake.

Our wide-ranging discussion also covered topics including the importance of education and financing the green transition. pic.twitter.com/N6DUzun5Sn

— Mairead McGuinness (@McGuinnessEU) October 12, 2023