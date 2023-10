Le Conseil d’administration de Renault Group s’est tenu pour la première fois au Maroc, à l’usine de Tanger, sous la présidence de Jean-Dominique Senard, Président du conseil d’administration du Groupe.

Renault Group Maroc a accueilli cette semaine le Président du Conseil d’administration, Jean-Dominique Senard, le Directeur Général, Luca de Meo, le Conseil d’Administration ainsi que des membres du comité de direction du groupe.

Intervenant lors d’une session sous le thème « Le Maroc, terre privilégiée des investissements privés« , lundi dernier à Marrakech, lors de la séance d’ouverture des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du FMI, Luca de Meo a annoncé une augmentation de la capacité de production du groupe au Maroc à horizon 2025.

Selon De Meo, le Maroc continuera à jouer un rôle très important pour le groupe Renault qui, compte tenu de l’intérêt qu’il accorde à la transition vers les véhicules électriques, ambitionne de bénéficier des talents et des ressources qu’offre le Royaume afin d’avancer dans les autres chaînes de valeur qui émergent dans l’industrie automobile.

Luca de Meo a partagé sa vision de l’industrie automobile mondiale, de l’expérience riche et positive du groupe dans le Royaume et des perspectives de développement du groupe au Maroc.

Aujourd’hui, le Maroc est le deuxième pays de production de Renault Group au niveau mondial, ce qui représente 17% des ventes du groupe dans le monde. Luca De Meo a également annoncé que la capacité de production du groupe au Maroc sera portée à 500.000 véhicules par an à horizon 2025.

Lors de cette session, qui a été l’occasion pour les participants de débattre des efforts déployés par le Royaume durant ces dernières années pour promouvoir l’acte d’investir et assurer l’environnement propice aux investisseurs nationaux et étrangers, le Directeur général de Renault S.A. et Président de Renault s.a.s., a souligné que le Maroc sera l’un des endroits où Renault construira une économie circulaire.

Il s’agit d’un projet important, a-t-il noté, ajoutant que « toutes les pièces du puzzle sont là, et nous devons les combiner avec le soutien des autorités publics et des partenaires du secteur privé ».

Taux d’intégration locale de 65,2%

La visite du Top mangement de Renault au Maroc a été l’occasion pour les membres du comité de direction du groupe, les représentants du conseil de découvrir l’usine de Tanger, la plus grande usine d’automobile d’Afrique et de la région Mena et fleuron de l’industrie automobile marocaine, et rencontrer les équipes.

Dans cette veine, le conseil d’administration de Renault Group s’est tenu pour la première fois au Maroc, à l’usine de Tanger, permettant aux membres du comité de direction du groupe et aux représentants du conseil de mesurer concrètement l’engagement du groupe au Maroc, le niveau de performance de l’usine et la fierté des équipes marocaines.

Le Maroc est placé au cœur de la stratégie internationale de Renault Group, avec 86% de la production de ses deux usines exportée vers 71 destinations.

Le taux d’intégration locale (hors mécanique) de 65,2%, un sourcing local de 1,86 milliards d’euros en 2022 et une cible, à l’horizon 2030, de 3 milliards d’euros de sourcing local et 80% de taux d’intégration locale.

S’appuyant sur un niveau de performance élevé et des équipes au meilleur niveau, Renault Group entend développer le Maroc comme un pôle de talents avec un hub digital (Renault Digital Maroc) et de nouvelles compétences stratégiques autour du software, de l’ingénierie ou encore de l’économie circulaire.