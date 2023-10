Le nombre d’inscrits au Registre Social Unifié (RSU) s’est élevé à 2,8 millions de ménages au 27 septembre 2023, soit l’équivalent de 9,7 millions de personnes, ressort-il de la note de présentation du projet de loi de Finances de l’année prochaine (PLF-2024).

« Afin d’assurer un ciblage efficace des bénéficiaires des différents programmes de la protection sociale, l’année 2023 a été marquée par la généralisation et le déploiement du Registre national de la population (RNP) et du Registre social unifié (RSU) sur l’ensemble des provinces et préfectures du Royaume », indique cette note publiée sur le site du ministère de l’Economie et des finances.

A cet égard, poursuit la même source, des efforts ont été engagés pour le déploiement de ce nouveau dispositif de ciblage.

Il s’agit notamment de l’aménagement et l’équipement des centres de service aux citoyens, de la mobilisation des ressources humaines nécessaires, de la mise en œuvre des campagnes de communication pour sensibiliser les ménages sur la pertinence de l’inscription au RSU, parallèlement à l’implication de l’ensemble des départements concernés aux efforts d’incitation des bénéficiaires des programmes sociaux pour s’inscrire auxdits registres, précise la note de présentation, faisant état d’avancées remarquables en matière d’enrôlement des populations dans le RNP et le RSU.

Au niveau du RNP, le nombre de personnes inscrites a atteint 13,6 millions au 27 septembre dernier.

Malgré les avancées constatées en matière du déploiement des deux registres, le gouvernement reste déterminé à mettre en place les mesures nécessaires pour accélérer l’inscription des cibles prioritaires au RSU pour bénéficier du Programme d’Aide Sociale Directe, assure la note.

Ces mesures reposent en particulier sur la communication au grand public sur les intérêts attendus de l’inscription au RNP/RSU, comme condition essentielle pour pouvoir prétendre à l’aide sociale de l’Etat, ainsi que sur la sensibilisation des individus venus s’enregistrer sur la nécessité d’inscrire le reste des membres de leur famille. Il est également question de poursuivre l’effort de communication, à travers les actions de terrain et l’organisation des caravanes mobiles pour encourager les populations concernées à s’inscrire au RNP/RSU.