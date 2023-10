Le Roi Mohammed VI a présidé, ce vendredi, l’ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature, annonçant plusieurs bonnes nouvelles aux Marocains notamment l’activation des aides directes en fin d’année.

Tout en soulignant que le chantier de généralisation de la protection sociale qui constitue «un pilier essentiel de notre modèle sociétal et de développement», le Souverain a annoncé que l’opérationnalisation du programme d’aide sociale directe se fera en fin d’année.

«Concrétisant les valeurs de solidarité sociale que les Marocains portent dans leur ADN, Nous avons décidé de ne pas limiter ce dispositif aux seules allocations familiales, en veillant à en faire bénéficier également certaines franges nécessiteuses de la société», a affirmé le Roi Mohammed VI.

Dans son discours le Souverain a expliqué que «ce programme de soutien est destiné aux enfants en âge de scolarité, aux enfants en situation de handicap et aux nouveau-nés » et qu’en outre, «il est également dédié aux familles pauvres et en situation de précarité, sans enfants en âge de scolarité, plus particulièrement aux ménages ayant à charge des personnes âgées.

«Grâce à son impact direct sur les familles ciblées, ce programme permettra de rehausser leur niveau de vie, de combattre la pauvreté et la précarité et, in-fine, d’améliorer les indicateurs de développement social et humain», a relevé le Souverain.

Mettant en avant le fait que «la société devient plus productive et plus entreprenante lorsqu’elle est plus solidaire et mieux protégée face aux urgences et aux fluctuations conjoncturelles», le Roi a rappelé qu’il a orienté le gouvernement pour que «ce programme soit mis en œuvre selon une vision globale et conformément aux dispositions de la loi-cadre relative à la protection sociale, approuvée par le Parlement.»

Comme tout autre chantier royal, en ce qui concerne celui de la protection sociale aucun détail n’est laissé au hasard.

Revenant en détail son l’opérationnalisation dudit programme, le Roi a précisé qu’elle doit se faire de manière graduelle «en tenant compte de l’évolution des crédits alloués et en fixant le niveau optimal de couverture, les montants des transferts financiers ainsi que les modalités de leur gestion».

«La mise en œuvre de ce programme doit être un modèle de réussite et devra, de ce fait, être adossée au système de ciblage du Registre Social Unifié (RSU) et tirer pleinement profit de l’efficacité des nouvelles technologies», a relevé le Souverain, insistant sur «le strict respect des principes de solidarité, de transparence et d’équité dans l’attribution de l’aide, notamment au profit de celles et de ceux qui le méritent».

«En outre, Nous appelons le gouvernement à donner la priorité à la rationalisation des programmes d’aide sociale existants et à la garantie de leur efficacité ainsi qu’à la pérennisation des ressources de financement», a souligné le Souverain dans son discours.

Pour le Roi, la bonne gouvernance doit être de mise pour ce projet. «Pour cela, il convient de mettre en place un mécanisme ad-hoc de suivi et d’évaluation, afin que lui soient garanties les meilleures conditions d’évolution et d’ajustement continu».