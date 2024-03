L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a pris samedi la défense de son attaquant brésilien Vinicius, cible des critiques pour parfois perdre ses nerfs pendant les matches, estimant qu’il n’avait jamais vu « de joueur aussi visé » sur le terrain.

« J’ai regardé dans l’histoire, dans les statistiques, et je n’ai jamais vu de joueur aussi visé que Vinicius », a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille du match de Liga contre le Celta Vigo dimanche (18h30).

« Ils lui donnent des coups de pieds, l’insultent, le sifflent, que doit-il faire ? Ce qu’il fait c’est marquer des buts et nous offrir des passes décisives », a expliqué Ancelotti.

« Tout le monde doit changer son attitude envers lui », a t-il complété, ajoutant qu’il n’avait jamais vu de joueur « de grand talent » souffrir « comme Vinicius a souffert et souffre ».

⚪️ Ancelotti on Vinicius’ attitude: “I’ve never seen a player who gets persecuted like him”.

“I don’t forget and forgive. Once there was a player who kicked him in the head and nothing happened, while he pushed someone once and people are asking for a red”. pic.twitter.com/5vDgA1QKXT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2024