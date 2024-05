L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a indiqué que son pavillon « Le Dôme du Rocher » au 29ème Salon international de l’édition et du livre (SIEL-2024), qui a pris fin dimanche à Rabat, a attiré plus de 40.000 visiteurs.

Dans un communiqué, l’Agence a noté que le pavillon a enregistré, dès l’ouverture du Salon, un afflux continu de visiteurs, une image qui reflète le grand intérêt que suscite cette institution et ses activités auprès des Marocains, notant qu’en plus de son emplacement distingué sur une superficie de 90 mètres carrés parmi les pavillons des institutions, Le Dôme du Rocher est unique par l’élégance de son architecture combinant cachet authentique marocain et style palestinien dans une harmonie artistique et une cohésion architecturale exquise.

Tout au long du SIEL-2024 (09-19 mai), le pavillon a reçu des visiteurs de différentes tranches d’âge et d’appartenance diversifiée, notamment des représentants des institutions officielles, des écoliers et des étudiants d’universités et d’instituts spécialisés, ainsi que des hautes personnalités, des chercheurs et des personnes intéressées, ajoute le communiqué.

Aussi, le grand écran interactif et les autres contenus du pavillon de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, notamment les photographies, les publications, les brochures, les objets de collection et les modèles illustratifs, ont contribué à susciter l’intérêt des visiteurs, tout en répondant à leurs attentes et demandes de renseignements en leur offrant des éclaircissements et des données sur le rôle de l’Agence et certains de ses projets et réalisations.

L’un des événements les plus marquants organisés par le pavillon de l’Agence a été la commémoration du 76e anniversaire de la Nakba, en coopération avec l’ambassade de l’État de Palestine au Maroc, le 15 mai, en présence d’élèves des écoles palestiniennes de la ville d’Al-Qods.

L’Agence a également organisé un colloque spécialisé sur l’architecture archéologique palestinienne avec la participation d’ingénieurs, d’architectes et d’experts marocains et palestiniens et la cérémonie d’annonce des Prix de la 5ème édition du concours « Les couleurs d’Al Qods » au profit des écoliers marocains et palestiniens pour l’année scolaire 2023-2024.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a rappelé que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication contribue à soutenir la participation de l’Agence aux salons du livre en attribuant des espaces gratuitement et en parrainant les invités de l’Agence participant à la programmation culturelle et artistique du pavillon.