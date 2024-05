Quelque 30.000 personnes fuient « chaque jour » la ville de Rafah, menacée d’un assaut à grande échelle par l’armée israélienne, et elles sont déjà plus de 110.000 à avoir cherché refuge ailleurs sur l’étroit territoire palestinien, ont indiqué des responsables de l’ONU vendredi.

« Le récent ordre d’évacuation du gouvernement israélien lié à l’opération militaire à Gaza concerne désormais 110.000 personnes ou plus déplacées vers le nord », a indiqué le responsable du bureau des Affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) pour Gaza, Georgios Petropoulos.

« La plupart de ces gens ont déjà dû se déplacer à 5 ou 6 reprises » depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a-t-il précisé pendant le point de presse régulier de l’ONU à Genève. « Quelque 30.000 personnes fuient la ville chaque jour », a-t-il souligné. Selon l’ONU, quelque 1,4 million de personnes se sont massées à Rafah fuyant les violents combats et bombardements plus au nord.

L’armée israélienne a lancé une opération terrestre limitée dans la ville, selon l’ONU, fermant le passage entre Rafah et l’Egypte, l’un des points cruciaux d’arrivée de l’aide humanitaire. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a toutefois promis de lancer un assaut d’ampleur pour éradiquer le mouvement islamique Hamas dans la ville.

Sans approvisionnement en carburant dans les prochains jours, un grand nombre d’établissements de santé devraient manquer du carburant nécessaire pour continuer à fonctionner, a précisé le responsable d’OCHA.

Sont concernés, cinq hôpitaux gérés par le ministère de la Santé du Hamas, cinq hôpitaux de campagne, 17 centres de soins de santé primaires gérés par l’UNRWA (l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens) et d’autres partenaires, 10 cliniques mobiles qui fournissent des services de vaccination, de soins de traumatologie et de malnutrition, et 23 installations médicales à Al Mawasi, une localité qui se trouve au nord de Rafah, en bord de mer.

Selon OCHA, la production d’eau à Rafah a été arrêtée et les installations sont entretenues juste assez pour éviter qu’elles ne soient définitivement perdues. « La principale production d’eau dans les gouvernorats du nord de Gaza et de la ville de Gaza a été interrompue, laissant 450.000 personnes avec un accès très limité à l’eau potable », a encore précisé OCHA.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’UNRWA seront à court de nourriture à distribuer dans les prochains jours, précise encore OCHA. « L’entrepôt principal du PAM est inaccessible et aucune aide n’est entrée dans Rafah depuis deux jours », souligne l’organisation.

Quatre boulangers dans la ville de Gaza sont toujours opérationnels avec suffisamment de carburant et de stock pour produire du pain pendant environ une semaine, ajoute t-elle. Au 10 mai, sur les 12 boulangeries soutenues par les partenaires humanitaires au sud de Wadi Gaza, huit d’entre elles avaient cessé leurs activités faute de carburant et de stocks.

« Les quatre qui fonctionnaient encore à capacité réduite à Deir al Balah et Rafah, seront également en rupture de stock et de carburant d’ici lundi si la situation humanitaire ne s’améliore pas », précise OCHA.