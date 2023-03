Rabat: inauguration du siège de l’Académie Internationale de la Francophonie Scientifique

Le siège de l’Académie Internationale de la Francophonie Scientifique (AIFS) a été inauguré, mardi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et le président de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Sorin Mihai Cîmpeanu, en présence de plusieurs personnalités scientifiques et politiques francophones et représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc.

Projetée par l’AUF dans le cadre de la coconstruction de sa stratégie quadriennale 2021–2025, l’AIFS reflète la volonté d’apporter une réponse durable, structurante et multiforme à des besoins essentiels exprimés par de nombreux acteurs de la Francophonie scientifique : l’amélioration et la systémisation de la connaissance de l’espace scientifique francophone par la veille, des études, des approches prospectives et des outils d’aide à la décision; la valorisation de la richesse et de la diversité de la production scientifique par le soutien de la publication de contenus francophones et l’appui à leur découvrabilité; et la promotion de l’attractivité de la Francophonie scientifique particulièrement auprès des jeunes, des enseignants et des chercheurs.

Les activités de l’AIFS, dont l’accord de siège relatif à son implantation dans le Royaume a été signé en mai 2022 entre le ministère au nom du gouvernement marocain et l’AUF, s’articuleront autour de trois pôles qui sont autant de réponses orientées vers les besoins précités.

Il s’agit du Pôle Observatoire dédié à la veille prospective et aux études thématiques et territoriales avec pour mission d’améliorer la compréhension des enjeux et d’anticiper les transformations de l’espace éducatif et universitaire francophone, du Pôle Publication et Valorisation dont le but est de renforcer la production et la diffusion des connaissances en langue française et de favoriser la visibilité et la découvrabilité des travaux de recherche des scientifiques francophones, et du Pôle Gouvernance des établissements qui fournit conseil, expertise et accompagnement aux institutions membres, aux structures publiques et aux instances internationales en matière d’élaboration et d’implémentation stratégique, de mise en œuvre de cadres de référence et de systèmes de normalisation pour l’adoption d’une approche qualité et de soutien aux alternatives francophones de labélisation et d’accréditation.

Appuyée par le Conseil scientifique de l’AUF où 17 nationalités sont représentées, l’Académie est chapeautée par un Conseil d’administration de 22 membres où siègent notamment les présidents des conférences régionales des recteurs et les dirigeants d’institutions académiques partenaires de l’Agence. Le président du CA de l’AIFS est désigné par le Royaume du Maroc, pays hôte et partenaire stratégique de l’AUF.

S’exprimant à cette occasion, M. Miraoui s’est félicité de la confiance de l’AUF vis-à-vis du Royaume du Maroc pour abriter le siège de cette nouvelle structure académique, qui accompagnera les acteurs universitaires pour répondre aux enjeux de la francophonie scientifique.

La concrétisation de ce projet très important cadre avec la vision royale préconisant la valorisation du capital humain, a-t-il noté, soulignant la plus value de cette Académie dans un contexte mondial marqué par des transformations tous azimuts, notamment sur le plan universitaire.

Le ministre a, dans ce sens, affirmé que l’université de demain sera celle de la capacitation en vue de former des jeunes capables de faire face à ces mutations, résilients et ouverts sur autrui, relevant de ce fait l’importance de développer les compétences transversales chez ces leaders de demain tout en misant sur les sciences humaines et sociales.

De son côté, M. Cimpeanu s’est dit honoré de l’inauguration de cette Académie rendue possible grâce au soutien du Maroc à différents niveaux (politique, logistique et humain..), qualifiant d’ambitieux ce projet au service des jeunes de l’espace francophone.

Il a tenu à mettre en relief l’apport attendu des trois pôles d’activités de l’Académie qui, complémentaires et interreliés, permettront de répondre aux besoins exprimés par les acteurs de la francophonie scientifique lors de la Consultation mondiale menée par l’AUF en 2020 et consignés dans le livre blanc de la Francophonie scientifique paru en 2021.

Le recteur de l’AUF, Slim Khalbous, a, lui, donné un aperçu sur le cheminement ayant guidé à la création de l’Académie, mettant l’accent sur l’importance du plurilinguisme pour le développement des sciences, de la pluridisciplinarité pour leur décloisonnement particulièrement face à la complexité des problèmes du monde (intelligence artificielle, sécurité alimentaire, énergie, changement climatique…), de la diplomatie scientifique pour une solidarité active au sein de l’espace francophone et de la valorisation de la recherche pour avoir un impact sur l’avenir des nations.

Il a souligné l’impératif de faire preuve de pragmatisme pour atteindre les objectifs fixés à long terme par l’AIFS dans le cadre de ses trois pôles d’activités, en misant sur la priorisation, la valorisation et l’excellence pour promouvoir la visibilité de la francophonie scientifique.

Mohammed Essaouri, représentant le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, a, pour sa part, noté l’importance toute particulière que revêt ce projet dans le débat actuel portant sur le devenir de la recherche scientifique et l’évolution des systèmes éducatifs face à l’explosion des nouvelles technologies et l’internationalisation du savoir.

L’effort conceptuel et méthodologique déployé par l’AUF et l’adoption du concept de francophonie scientifique, plus large que celui de la francophonie universitaire, méritent d’être salués, a-t-il dit, avançant que la création de l’AIFS avec à clé des programmes, des pôles et des actions pour aider les chercheurs constituera une excellente occasion pour développer la connaissance de la francophonie scientifique, valoriser la pluralité et la diversité et nouer de nouveaux partenariats.

Elle donnera surtout un espoir aux jeunes qui pourront s’ouvrir sur les cultures et les civilisations du monde et bénéficier des ressources, des supports de recherche francophone indexés et de l’expérience des académiciens et des personnalités scientifiques de haut niveau, a-t-il ajouté.

La représentante de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Afrique du Nord, Haoua Acyl, a, quant à elle, exprimé, au nom de la secrétaire générale de l’organisation, ses vifs remerciements au Maroc pour son implication en vue de rendre opérationnelle l’AIFS, rappelant le choix porté à l’unanimité sur le Royaume pour abriter cette structure lors de la 18è Assemblée générale de l’AUF, grâce à l’appui de SM le Roi Mohammed VI.

Elle a expliqué que l’AIFS est une réponse institutionnelle à plusieurs enjeux au premier rang desquels la promotion de l’attractivité de la francophonie scientifique, notamment auprès des jeunes et des académiciens au sein et pour l’espace francophone, ajoutant qu’elle contribuera certainement à enrichir la diversité linguistique et culturelle au sein de la francophonie scientifique.

Afin de répondre au mieux aux attentes de bénéficiaires très divers, l’AIFS s’est dotée d’un directoire de cinq experts de haut niveau issus d’autant de pays francophones et d’horizons culturels, professionnels et académiques variés et complémentaires.

Créée il y a 60 ans, l’AUF est aujourd’hui le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1.030 membres : universités, grandes écoles, et centres de recherche dans 120 pays. Révélateur du génie de la Francophonie scientifique partout dans le monde, l’Agence, organisation internationale à but non lucratif, est aussi un label qui porte une vision pour un meilleur développement des systèmes éducatifs et universitaires : « penser mondialement la francophonie scientifique et agir régionalement en respectant la diversité ».