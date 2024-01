Fort de son CV en titane, de ses capacités de leadership au-dessus de la moyenne et de ses qualités humaines, le Marocain Omar Berrada se voit confier les rênes de Manchester United avec pour seule et unique mission : révolutionner les Red Devils, comme il l’a déjà fait avec les « Cityzens ».

Les Diables Rouges ont peut-être usé de la meilleure diablerie de l’année. De mauvais poil depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, ils veulent se remettre sur pied sans plus tarder. Pour ce faire, ils n’y sont pas allés par quatre chemins en enrôlant Omar Berrada, le cerveau de la transformation de Manchester City, leur principal rival.

D’après les informations glanées par « The Athletic » et reprises par l’espagnol MARCA, Berrada est né à Paris de parents marocains et a grandi aux Etats-Unis, avant de revenir en Europe et poursuivre ses études en administration des affaires en Espagne, à la EU Business School, l’Université de Navarre et l’Université Ramon Llull.

« J’allais étudier l’ingénierie dans une université du Massachusetts, mais j’ai décidé que ce n’était pas pour moi . La seule chose que je savais, c’est que je voulais aller en Europe », avait-t-il déclaré dans une précédente interview, souligne la même source.

Mordu du football, il commence dès 2004 au FC Barcelone, son club de rêve, en tant que responsable du sponsorship, un prestigieux poste qu’il occupa de 2004 à 2011 avant d’atterrir la même année à Manchester City, où il a rapidement gagné du galon en tant que, respectivement, « Responsable du développement des affaires internationales », « Directeur des partenariats » et « Directeur des opérations ».

Dénicheur de Haaland

Il est considéré à City comme « l’élément clé » pour certaines grosses recrues, dont Erling Haaland. « Un joueur comme lui aurait pu choisir n’importe quelle équipe. Pour nous, il s’agissait de comprendre ce qui le motivait. Si on le résume à l’essentiel, il voulait un projet de football. Nous avons passé beaucoup de temps à le lui expliquer. Sur le marché vous avez affaire à des gens qui ont des rêves, des peurs et des influences de leur environnement. Vous devez comprendre à qui vous parlez. Lorsque vous le faites, vous avez une meilleure idée de la façon de négocier », avait-il relevé à Sky, relève le même média espagnol.

Comme l’a déjà souligné Man U dans son communiqué annonçant l’arrivé d’Omar Berrada en tant que nouveau PDG, ce dernier occupe actuellement le poste de directeur des opérations footballistiques au sein du City Football Group, où il supervise 11 clubs répartis sur les cinq continents.

En plus d’avoir fait ses preuves dans la négociation avec de grandes marques et entreprises mondiales en concluant des contrats de parrainage et de médias de plusieurs millions de livres sterling pour le FC Barcelone et Manchester City, le parcours personnel d’Omar est très diversifié et international, peut-on lire sur son profil Linkedin.

Polyglotte

« Il a vécu dans six pays différents et maîtrise couramment quatre langues (Anglais, Français, Espagnol et Catalan), ce qui l’a aidé à développer un vaste réseau mondial de contacts dans l’industrie », détaille-t-on.

En faisant appel aux services d’Omar Berrada, Manchester United veut devenir ce club qui « remporte des titres ».

« Nous sommes heureux qu’Omar nous rejoigne pour nous aider à atteindre cet objectif, afin que les supporters de Manchester United puissent à nouveau voir le drapeau rouge flotter au sommet du football anglais, européen et mondial », espère le club dans son statement.