Le Marocain Omar Berrada nommé PDG de Manchester United

Le club de Premier League, Manchester United a annoncé via ses réseaux sociaux qu’Omar Berrada est devenu le nouveau PDG du club le plus titré d’Angleterre, remplaçant le Britannique Richard Arnold.

«Manchester United est heureux d’annoncer la nomination d’Omar Berrada au poste de nouveau PDG. Le Club est déterminé à remettre le football et la performance sur le terrain au cœur de tout ce que nous faisons. La nomination d’Omar représente la première étape de ce voyage», informe Manchester United dans un communiqué.

We are pleased to announce the appointment of Omar Berrada as our new Chief Executive Officer.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 20, 2024