Durant la guerre mondiale (1914-1918), un nombre important de soldats serbes grièvement blessés et épuisés ont été notamment évacués vers des hôpitaux marocains pour y recevoir les soins nécessaires, au moment où le conflit atteignait son paroxysme en Europe.

« Malades et épuisés après des semaines de randonnée à travers les montagnes du Monténégro et de l’Albanie, ils (soldats serbes) ressemblaient à des squelettes », révèle un récent document du ministère de la Défense serbe, notant que les fantassins serbes ont été envoyés à Bizerte (Tunisie), au Maroc et en Algérie pour se rétablir.

« Entre 1916 et 1919, un total d’environ 60.000 Serbes vivaient en Afrique du Nord », fait remarquer l’article.

« Merci à nos frères marocains », a réagi l’ambassade de Serbie au Maroc sur son compte X (anciennement Twitter), relevant que faisant preuve d’un « courage surhumain pendant la Première Guerre Mondiale, l’armée serbe, face à un ennemi beaucoup plus puissant, a refusé de capituler et a décidé de marcher des centaines de kilomètres dans l’hiver et la neige vers la côte adriatique ».

« Beaucoup sont morts de faim et de l’hiver en chemin, mais d’autres ont été transportés vers l’hôpital de Bizerte, et un certain nombre de soldats serbes ont été soignés au Maroc. Vive l’amitié serbo-marocaine », se félicite la représentation diplomatique serbe.

شكرا لكم أيها الإخوة المغاربة!❤️🇲🇦

مثال على الشجاعة الفائقة والوطنية للجيش الصربي خلال الحرب العالمية الأولى: رفض الجيش الصربي، في مواجهة عدو أقوى بكثير، الاستسلام وقرر السير مئات الكيلومترات في الشتاء وفي الثلج إلى ساحل البحر الأدرياتيكي من حيث كان من المفترض أن يتم الإخلاء(1/2) https://t.co/yPj8elDJx6 — Serbia in Morocco (@SRBinMorocco) January 5, 2024

« Des soldats serbes épuisés, malades et blessés ont été soignés dans les hôpitaux de Bizerte et de Ferivel (Memzel Bourguiba), mais aussi dans d’autres localités de Tunisie, d’Algérie et du Maroc », fait savoir le ministère serbe.

Et de poursuivre qu’au total, environ 41.000 soldats serbes ont été soignés dans des hôpitaux en Afrique du Nord, dont environ 24.000 ont été renvoyés au front.

Somme toute, « environ 3 200 soldats serbes ont été enterrés dans 24 cimetières en Afrique du Nord et dans des cimetières militaires en Tunisie, en Algérie et au Maroc ».

Certains sont morts, détaille la même source, « du typhus, du paludisme, des engelures et des conséquences de la faim survenues après le Golgotha ​​albanais. Ils sont également morts des suites de blessures reçues sur le front de Thessalonique ».