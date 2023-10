La sélection nationale féminine U20 entamera les éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du Monde de la FIFA de cette catégorie, en affrontant, dimanche prochain, la sélection du Burkina Faso en match comptant pour le 1er tour.

Une première confrontation entre les deux sélections a été programmée au stade El Abdi d’El Jadida à 17h00, indique la Fédération royale marocaine de football, ajoutant qu’une deuxième rencontre opposera les deux équipes nationales le 13 courant, toujours à El Jadida (19h00).

المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة يواجه منتخب بوركينافاسو في إطار الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

Our National Women’s U20 football Team is scheduled to play two matches against Burkina Faso ahead of 2024 African U20 Women’s World… pic.twitter.com/PE7rVuTiyQ

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 3, 2023