Des photos de la déplorable pelouse du stade Benjamin Mkapa où l’équipe nationale jouera son match face à la Tanzanie ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Explications.

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la sélection marocaine fait son entrée en lice demain mardi à 20h00 heures contre la Tanzanie. Présents depuis ce week-end à Dar Es-Salam, les Lions de l’Atlas ont effectué leur dernière séance d’entraînement au stade national Benjamin Mkaba ce lundi après la conférence de presse de Walid Regragui.

Cependant, des photos de la pelouse de ce stade ont attiré l’attention de plusieurs supporters des Lions de l’Atlas. Sur ces clichés, l’on découvre une pelouse dans un piètre état qui attend les poulains de Regragui. L’état de cette dernière en a laissé plus d’un sans voix sur X (anciennement Twitter).

Si aujourd’hui la pelouse du stade Benjamin Mkapa est dans cet état dégradé, c’est en grande partie à cause “du nombre de matchs qu’il a accueilli durant cette dernière semaine”, avance plusieurs médias

Le stade en question a abrité deux rencontres entre le 16 et 19 novembre. Et cet après-midi, ça sera au tour du match Côte d’Ivoire-Gambie de prendre place, soit 3 matchs avant celui des Lions de l’Atlas. La même source indique que “le problème risque de s’amplifier encore plus après le match entre la Gambie et la Côte d’Ivoire”.

En plus du climat tropical qui caractérise la région, les protégés de Regragui devront faire face donc à une pelouse on ne peut plus ravagée.