Demi-finaliste du dernier Mondial au Qatar en 2022, le Onze national a assuré en Tanzanie ce mardi 21 novembre lors de son premier match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas ont battu les Étoiles du Kilimandjaro (0-2).

Pour leur premier match des éliminatoires pour le Mondial 2026, l’équipe du Maroc n’a laissé aucune chance à la Tanzanie (0-2), ce mardi à Dar es Salam. Malgré un terrain difficilement praticable, les Lions de l’Atlas signent ainsi une première victoire précieuse.

Aucune imprudence, ni excès de confiance. Walid Regragui voulait l’efficacité. Ni plus, ni moins. On peut dire que le contrat est rempli.

نهاية المقابلة بفوز منتخبنا الوطني أمام منتخب تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء

🏁 Full Time!! 🇹🇿0-2🇲🇦

Our National Team secures victory and 3️⃣ points in the 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 ✅#DimaMaghrib #TeamMorocco pic.twitter.com/1o59uXMl9V

