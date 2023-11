Ce mardi, les Lions de l’Atlas jouent “enfin” leur premier match des éliminatoires du Mondial 2026. L’équipe nationale devra donc affronter la Tanzanie au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salam. Détails

Après le match annulé par la FIFA contre l’Erythrée, les Lions de l’Atlas font enfin leur entrée en lice pour la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ces derniers joueront donc ce mardi contre les Étoiles du Kilimandjaro au stade Benjamin Mkapa.

يواجه المنتخب الوطني منتخب تنزانيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

🔜 Upcoming match for our National Team is against Tanzania 🇹🇿 of the FIFA World Cup African Qualifiers 2026

📅 Tuesday, November 21, 2023

🕗 8PM (GMT+1)

🏟️ Benjamin Mkapa… pic.twitter.com/90ssaYdKMF

