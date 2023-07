L’ambassadeur de la Palestine à Rabat, Jamal Choubaki, intervient pour rectifier le tir après les déclarations controversées du ministre palestinien de la jeunesse et des sports, Jibril Rajoub, sur le Sahara.

Au moment où les propos prononcés par Rajoub sur la chaîne algérienne El Watania continuent d’essuyer une énorme vague de mécontentements de la part des Marocains, l’ambassadeur palestinien, contacté par H24Info, tempère en assurant que les propos du ministre ont été « mal compris« .

« Le peuple palestinien subit l’ultime et la plus dangereuse occupation au monde », a-t-il indiqué, affirmant que « nous avons besoin du soutien de tous nos frères arabes, et à leur tête le grand peuple marocain qui n’hésite pas à soutenir la Palestine et Al-Qods ».

Et de poursuivre que « dans le principe, nous n’intervenons dans aucun conflit arabo-arabe et nous suivons les décisions de la Ligue arabe et des Nations unies ».

Vidéo. Sahara: quand un ministre palestinien rallie la position de l’Algérie

Lundi dernier, le ministre palestinien et actuel secrétaire du Comité central du mouvement Fatah, avait déclaré que « la position algérienne de recourir au référendum, le dialogue avec les autres parties et le bannissement des ennemis israéliens est le bon choix et la bonne direction ».

Il a, de surcroît, déploré qu’il y ait en Afrique du Nord « une sorte de recours aux Israéliens et aux Américains pour que le Sahara devienne marocain ou algérien », en référence à la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara.

Rappelons que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait officiellement écarté toute possibilité de retour à l’option du référendum d’autodétermination.