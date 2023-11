Dans une récente sortie médiatique, Hiba Abouk, l’actrice d’origine tunisienne et ex-femme d’Achraf Hakimi, a évoqué plusieurs points de sa vie personnelle et professionnelle. Quelque mois après sa séparation, Abouk semble avoir tourné la page et se dit prête à se donner une nouvelle chance en amour.

C’était l’une des séparations les plus médiatisées de cette année. Achraf Hakimi et Hiba Abouk avaient annoncé leur rupture plus tôt cette année, et depuis, l’on ne sait plus rien sur leur vie sentimentale.

Le quotidien sportif espagnol AS s’est intéressé aux derniers propos de la protagoniste de la série El Principe. L’on apprend donc qu’Abouk a repris en main sa carrière d’actrice, et est revenue s’installer à Madrid, sa ville natale.

Hakim’s ex Hiba Abouk says she’s ready to love again after that ripping saga 😳 pic.twitter.com/AlMqDUIcvQ — Complete Football 247 (@Completefoot247) November 22, 2023

Pour l’ex-femme de l’international marocain du PSG, “la vie continue et il faut y faire face avec beaucoup de positivité et de sérénité”. Abouk a ensuite parlé de son retour “en force” dans le milieu professionnel et indique être très occupée récemment par ses tournages. Elle a également confirmé son retour à Madrid, où elle “profite de la ville, de ses événements et de ses soirées”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Concernant sa vie amoureuse, Abouk n’a pas hésité une seconde avant de répondre: “Je suis ouverte à tout dans cette vie, bien sûr”. Ainsi, à travers ses paroles, l’on pourrait croire que l’actrice est bel et bien passée à autre chose 8 mois après la médiatique et tout sauf sereine séparation. “Je prends soin de moi, de mes enfants, de mon travail et je continue ma vie”, conclut-elle.

Pour rappel, Abouk et Hakimi ont 2 enfants, Amin et Naim, âgés respectivement de 3 et 2 ans.