L’acteur de « The last of us » et de « Game of Thrones », Pedro Pascal se joindra au casting de Gladiator 2, dont le tournage est prévu au Maroc cette année.

Pedro Pascal sera officiellement dans la tant attendue suite du film Gladiator, plus de 20 ans après le succès planétaire du chef-d’œuvre de Ridley Scott.

EXCLUSIVE: While the second season of HBO’s hit series The Last Of Us is in the works, its star Pedro Pascal looks to have found the project he’ll shoot during its hiatus and boy is it a big one https://t.co/6blvvez14E pic.twitter.com/w2EpPNKLmV — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 1, 2023

L’acteur qui s’est illustré dans la série « Games Of Thrones », est actuellement à l’affiche de « The last of us », le phénomène du moment. Cette fiction est l’adaptation d’un jeu vidéo qui raconte l’histoire de survivants d’une apocalypse, causée par un virus.

La suite du film Gladiator a été annoncée l’an dernier. Le réalisateur, Ridley Scott et toute son équipe de production se sont rendus au Maroc pour le repérage de lieux de tournage de Galadiator 2, rapportaient les médias.

C’est dans la ville d’Ouarzazate que devra se tourner ce blockbuster. Il s’agit évidement de l’une des destinations les prisées dans le monde du cinéma. Ni le retour de Russell Crowe, ni encore moins celui Joaquin Phoenix n’a été confirmé pour le moment.

La date de sortie du film n’est pas prévue avant la fin de 2024.