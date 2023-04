Pêche au poulpe: plus de 5.388 tonnes débarquées à Laâyoune

Plus de 5.388 tonnes (T) de poulpes, d’une valeur globale de plus de 492,43 millions de dirhams (MDH), ont été débarquées au niveau de la région de Laâyoune-Sakia Al Hamra, durant la campagne d’hiver de pêche de ces céphalopodes qui a démarré le 20 décembre et pris fin le 31 mars.

Selon les chiffres fournis par la Direction régionale de l’Office national des pêches (ONP) à Laâyoune, les débarquements enregistrés au niveau du port de Laâyoune s’élèvent à plus de 2.433 T, soit une valeur de plus de 215,22 MDH et plus de 571.028 Kg au port de Tarfaya (49,11 MDH), tandis que le port de Boujdour a enregistré une quantité de 687.389 Kg (63,37 MDH).

S’agissant de la répartition des quantités débarquées au niveau des villages de pêche, la même source fait savoir que 259.200 Kg de poulpes, soit une valeur de 19,79 MDH ont été débarqués au village de pêche Tarouma, 268.304 Kg à Amgriou (environ 22 MDH), 956.420 Kg à Aftissat (plus de 106,16 MDH) et 202.981 Kg à Sidi Elghazi (plus de 16,76 MDH).

Le prix moyen du kg de poulpe aux halles de poissons dans la région varie entre 82 et 111 DH/Kg, précise la même source, ajoutant que cette campagne d’hiver de la pêche au poulpe a mobilisé 207 chalutiers et 1.002 barques pour le secteur artisanal, dont 304 à Laâyoune, 341 à Tarfaya, 196 à Amgriou et 161 à Tarouma.

A rappeler que le quota global de poulpe pour cette saison d’hiver est fixé à 4.890 T, répartis sur 1.540 T pour les chalutiers côtiers au Sud de Sidi El Ghazi, 500 T pour les barques et 500 T pour les chalutiers au Nord de Boujdour et 790 T allouées pour les barques à Tarfaya.

En dehors du quota global, un quota non révisable de 1.560 T a été accordé à la sous unité 1 (Aftissat, Boujdour centre et Sidi El Ghazi) pour cette campagne d’hiver de pêche de ces céphalopodes.