Elle fascine autant qu’elle fait peur. L’intelligence artificielle se définit comme un « ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine » (Larousse en ligne). « Simuler l’intelligence humaine »… En ce sens, la machine menacerait-elle l’être humain dans son utilité professionnelle? Pour en parler, nous recevons Salah et Karim Baïna, experts en intelligence artificielle, sur le plateau de « Paroles d’Experts ».

Cette crainte ne date pas d’aujourd’hui. Déjà lors de la première révolution industrielle, on s’inquiétait de voir disparaître certains métiers opérationnels, idem dans les années 1990-2000 avec l’apparition de l’ordinateur et d’internet.

L’intelligence artificielle prend part à ce qu’on appelle la 4e révolution industrielle et s’apprête à bousculer de nouveau l’organisation de la société. Lancé en novembre dernier par OpenAI, ChatGPT est le nouvel outil d’IA qui fait débat. Générateur de textes structurés et a priori sensés, cette technologie américaine a vite trouvé adeptes, comptant un million d’utilisateurs cinq jours à peine après son lancement, et 100 millions en quatre mois. Une performance que n’ont jamais connue les autres réseaux sociaux ou GAFAM.

Aujourd’hui, l’apparition fulgurante de ChatGPT perturbe à tel point que récemment certains ont proposé un moratoire sur ses prochaines versions. Parmi les personnalités signataires, on cite Elon Musk et Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, évoquant «des risques majeurs pour l’humanité». C’est aussi une façon pour les concurrents de prendre du recul et préparer l’avenir. De son côté, l’Italie a carrément bloqué le 31 mars dernier l’usage de ChatGPT pour des raisons de protection des données personnelles.

Les cols blancs menacés en priorité

Côté métiers, de premières études démontrent que certaines activités sont menacées. Caractéristique de cette 4e révolution, ce ne sont plus les métiers ouvriers qui sont menacés mais désormais les cols blancs, les emplois à hauts revenus, particulièrement ceux dont l’activité tourne principalement autour de l’utilisation de logiciels informatiques.

C’est ce que conclut l’étude américaine d’OpenAI, Open Research et l’université de Pennsylvanie, publiée le 17 mars dernier, élaborée sur 1000 professions. A contrario, les métiers les moins menacés devraient être ceux liés à la science, ou reposant sur la main d’œuvre (athlète, tailleur de pierre, conducteur d’engins, cuisinier, plombier, carreleur, mécanicien, cuisinier…).

Selon cette même étude, 80% des métiers sont susceptibles d’être affectés par ChatGPT sur 10% de leurs tâches au minimum. Ce taux se hisse à 50% pour 19% des métiers. L’analyse se fonde sur le dernier modèle de l’outil, GPT-4, connu pour ses grandes compétences en comparaison aux aptitudes humaines. Parmi les métiers les plus exposés, l’étude cite d’ailleurs journaliste, écrivain, mathématicien, traducteur, secrétaire juridique, manager financier, poète, auteur créatif…

Mais ChatGPT est susceptible également de générer de nouveaux emplois. «Quand l’informatique est né, on prévoyait la disparition du métier de comptable. Au contraire, cela a augmenté ses tâches et créer beaucoup plus de travail au comptable qu’avant l’informatique », souligne Karim Baïna, expert-invité de Paroles d’Experts.

Selon un rapport de Goldman Sachs cité par l’expert, 7% des métiers seront remplacés (mais d’autres jobs seront créés avec la valeur ajoutée); 63% verront leur métier augmenter par l’intelligence artificielle et 30% ne changeront pas, notamment les métiers manuels, très difficiles à remplacer par l’IA.

«Le vrai travers ces IA génératives, c’est qu’on a passé des années à lutter contre les fake news et aujourd’hui, on a créé une arme de destruction massive en termes de fake news. C’est un vrai danger de génération d’infractions fictives et on risque de passer beaucoup de temps à vérifier l’information», alerte de son côté Salah Baïna, également expert en IA.

Présentée comme une version plus intelligente que la précédente, ChatGPT-4 «est en réalité plus susceptible de générer des informations erronées – et qu’il est plus convaincant quand il le fait» a constaté en effet le site américain spécialisé en désinformation, Newsguard.

