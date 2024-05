Un concert caritatif au profit des Palestiniens s’est tenu mercredi 22 mai au Zénith de Paris. Plusieurs rappeurs ont répondu présent, à l’image d’ElGrandeToto, PLK, Alpha Wann, ou encore TIF, à l’origine de l’initiative. Pas moins de 100.000 euros ont été récoltés.

En Palestine, la situation ne fait qu’empirer depuis plusieurs mois. Les actions humanitaires se multiplient. C’est dans ce sens que le rappeur algérien TIF et le collectif Not About Us ont décidé d’ajouter leur pierre à l’édifice.

Un concert caritatif en solidarité aux populations palestiniennes a ainsi eu lieu mercredi 22 avril au Zénith de Paris. Pas moins de 7.000 amoureux du rap y ont assisté. Les artistes débarquaient sur scène avec le keffieh, symbole de la résistance palestinienne. TIF, El GrandeToto, Zamdane, PLK, Alpha Wann, Soolking, Flenn, Nemir, Rim’k et bien d’autres artistes étaient de la partie avec un seul objectif: soutenir la cause palestinienne!

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’organisation Medical Aid for Palestinians (MAP). “Face à la gravité et à l’urgence de la situation, nous souhaitons agir, à notre échelle, en organisant un concert caritatif. Notre objectif est de contribuer à l’assistance et au soutien direct des populations impactées sur place. L’organisation d’un concert peut sembler en décalage avec la violence et la gravité des événements. Mais cette crise humanitaire appelle une mobilisation collective”, explique le collectif Not About Us, initiateur de l’événement, sur son site.

En plus des bénéfices de la billetterie, Not about Us a pu collecter plusieurs dons des sympathisants qui ont suivi le concert en ligne, à travers la plateforme Twitch. Au total, plus de 100.000 euros ont été récoltés, une précieuse somme qui permettra à l’ONG MAP de fournir de l’aide et des services médicaux à Gaza et en Cisjordanie.

Parallèlement au concert, des stands de divers associations et collectifs œuvrant sur le terrain à Gaza ont été installés au Zénith. Des journalistes, des comédiens ainsi que des jeunes Franco-palestiniens ont également pris la parole pour évoquer la situation que vit la Palestine depuis plus de 8 mois. Le rappeur palestinien Saint Levant et la juriste Franco-palestinienne Rima Hassan ont également foulé la scène.