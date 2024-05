Les dirigeants arabes ont appelé à un cessez-le-feu « immédiat » dans la bande de Gaza, dévasté par plus de sept mois de guerre entre Israël et le Hamas, et à la fin « du déplacement forcé » des Palestiniens, à l’issue d’un sommet à Bahreïn jeudi.

« Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, l’arrêt de toutes les tentatives de déplacement forcé, la fin de toutes les formes de siège et un accès total et durable » de la population assiégée « à l’aide humanitaire« , ont-ils déclaré dans un communiqué final.