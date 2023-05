Dans un communiqué publié ce mardi, le Conseil de la Concurrence dénonce des pratiques « abusives » de certains opérateurs qui pratiquent le paiement en ligne.

« Le Conseil de la Concurrence a révélé que certaines entreprises opérant dans différents secteurs d’activités économiques et recourant au service de paiement en ligne de leurs factures via internet, font supporter la charge de ce service a leurs clients en sus de la facture a payer, alors qu’elles en tirent pleinement profit en réduisant significativement leurs coûts d’exploitation et d’investissement lies au recouvrement de ces factures », s’insurge le conseil.

Il s’agit, selon l’autorité, d’une pratique non justifiée économiquement. Pire encore, le conseil la qualifie « d’abusive » car, elle « pourrait fausser le jeu libre de la concurrence sur les marches concernés en procurant des avantages indus a certains opérateurs, leur permettant de renforcer leurs positions sur lesdits marchés et ce, au detriment des consommateurs ».

En outre, cette pratique qui obère le pouvoir d’achat des consommateurs, a pour effet de freiner et d’entraver le développement et la croissance de la digitalisation de notre économie, et se situe ainsi en porte a faux de la stratégie nationale pour le développement du digital au Maroc, estime le conseil.

L’organisme incite « ces entreprises à revoir leurs pratiques en la matiere et se reserve le droit d’ouvrir des procédures à l’encontre des entreprises qui persisteraient dans cette pratique préjudiciable au développement de la concurrence dans les marchés numériques de notre économie ».