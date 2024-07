Ferroviaire: 400 MMDH pour relier 43 villes ; CNOPS: les réserves financières menacées ; Affaire la SAMIR: les raisons du blocage ; Education: création de nouvelles Directions ; Après Aïd Al-Adha, les prix de la viande rouge atteignent des sommets ; Sadiki: Je n’interdirai pas l’abattage des brebis ; Grave pénurie de vaccins BCG… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

L’Opinion

Affaire la SAMIR: Leila Benali explique aux députés les raisons du blocage

L’affaire de la « SAMIR » était de nouveau à l’ordre du jour du Parlement. Interpellée par les députés sur le sort de la raffinerie, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a déclaré que le dossier est toujours au point mort et qu’actuellement il fait l’objet d’une étude d’impact environnemental. Mais au niveau du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements), la procédure d’arbitrage touche bientôt à sa fin. Après plus de cinq ans du début du litige entre le Maroc et le groupe suédois Corral, ex-actionnaire majoritaire de la raffinerie, le tribunal s’apprête à rendre son verdict tant attendu.

Education: par décret, Benmoussa s’apprête à créer de nouvelles Directions

Le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, a adressé aux ministres et aux ministres délégués, le projet de décret n° 2.24.328 relatif à la définition des compétences et à l’organisation du secteur de l’Education nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports, en vue de sa présentation au Conseil de gouvernement pour approbation, avant sa soumission au Parlement. Ledit projet prévoit de déterminer les structures de l’administration centrale du secteur, à travers la création de Directions générales dans les domaines éducatifs et administratifs de base d’intervention du secteur, en plus du secrétariat général, de l’inspection générale et de l’inspection générale des affaires éducatives. Selon la note introductive du projet de décret, trois principales Directions générales sont concernées par le projet de décret: la Direction générale du travail éducatif, la Direction générale chargée de l’organisation de la vie scolaire et la Direction générale de la planification, des ressources et de la contractualisation.

Les Inspirations éco

Impôts impayés: la DGI muscle son jeu

Sans l’ombre d’un doute, l’année 2023 a bel et bien été l’année de la grande chasse aux impayés pour la Direction générale des impôts (DGI). Huissiers, mesures conservatoires, tout était permis pour renflouer les caisses ! Dans sa quête incessante d’optimiser la mobilisation des recettes fiscales, la DGI a renforcé en 2023 ses stratégies visant l’amélioration du recouvrement forcé. Face à la hausse de 17% du stock des restes à recouvrer (RAR), atteignant 3.096.876 cotes à fin 2023, la DGI a déployé une panoplie de mesures audacieuses. L’un des axes majeurs de la stratégie de la DGI, pour l’amélioration du recouvrement forcé en 2023, a été la maîtrise des dépenses allouées aux huissiers de justice. Avec un corps de 393 professionnels contractés, la DGI a confié 166.576 cotes sur les 3.096.876 composant le reste à recouvrer (RAR) aux huissiers à fin 2023. Cette collaboration vise un double objectif : accélérer le processus de recouvrement, tout en optimisant les coûts associés.

Le Matin

Deux semaines après Aïd Al-Adha, les prix de la viande rouge atteignent des sommets

Deux semaines après Aïd Al Adha, les abattoirs ont repris leurs activités et les prix ont maintenu leur tendance haussière. Hier à Casablanca, le prix du kilogramme de viande bovine se situait à 90 dirhams (prix de gros), tandis que celui de la viande ovine était de 110 DH. Une flambée qui risque de se poursuivre dans les prochains jours, notamment avec l’arrivée des Marocains du monde et l’approche de la saison des festivités, comme le souligne Hicham Jouabri, secrétaire régional des commerçants de viandes rouges en gros à Casablanca. Ce dernier a souligné l’importance de mettre en place des mesures urgentes en vue de stabiliser le marché dans un premier temps. « Nous estimons que parmi les mesures urgentes à mettre en place, il y a celle consistant à soutenir les petits éleveurs afin qu’ils améliorent la productivité de leur cheptel et à ouvrir la voie à d’autres investisseurs pour procéder à l’importation des bovins. Une activité qui demeure actuellement l’apanage d’une poignée de grands investisseurs », a-t-il dit.

L’Economiste

Investissements/Energies propres: plus de 15 milliards de DH par an

Leila Benali a rappelé les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique énergétique et la transition énergétique. A ce jour, 4.600 mégawatts d’énergies renouvelables ont été réalisés et sont actuellement en cours d’exploitation, a affirmé la ministre de la Transition énergétique devant les députés lors de la séance des questions orales de la Chambre des représentants lundi dernier. De même, à mi-mandat du gouvernement, son département a autorisé plusieurs projets d’une capacité supérieure à 2.000 mégawatts. C’est la plus grande capacité autorisée par le ministère durant deux années, a- t-elle noté. Pour généraliser l’accès à l’énergie propre, plusieurs mesures et procédures ont été prises, notamment la programmation de la réalisation d’une capacité supplémentaire d’énergies renouvelables supérieure à 7.500 mégawatts entre 2023 et 2027. Ce qui confirme l’augmentation du rythme d’investissement annuel, multiplié par quatre pour passer de 4 milliards de DH par an entre 2009 et 2022 à près de 15,1 milliards de DH entre 2023 et 2027.

Libération

Marché des actions: Les OPCVM, premiers investisseurs avec 4,6 MMDH au T1-2024

Les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont occupé la première place des investisseurs dans le marché des actions au titre du premier trimestre de l’année (T1-2024), avec un montant de 4,6 milliards de dirhams (MMDH) d’achats contre un volume de ventes de 3,1 MMDH. Leurs achats, tout comme leurs ventes, sont en hausse par rapport au T1-2023, respectivement de 129% et de 39,7%, indique l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) dans son rapport du T1-2024 sur le profil des investisseurs en Bourse. Les personnes morales marocaines sont également en position nette vendeuse, après avoir opéré des ventes de l’ordre de 3,2 MMDH et des achats d’une valeur de 3,1 MMDH. Leurs achats et ventes sont en hausse par rapport au T1-2023, respectivement de 79,7% et 85,2%.

Al Ahdath almaghribia

Loi sur la concurrence: proposition de lier les subventions au plafonnement des prix

Le Bureau de la Chambre des représentants a annoncé avoir reçu une proposition de loi modifiant et complétant les articles 3 et 4 de la loi n° 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, présentée par le président du groupe PPS à la Chambre des représentants, Rachid Hamouni. Cette proposition a pour objectif de lier explicitement et légalement toute subvention de l’Etat à la production, à la distribution, à la commercialisation ou à l’importation de tout produit, marchandise ou service à l’inclusion de l’élément subventionné, à travers un texte réglementaire, dans la liste des biens, produits et services concernés par le plafonnement, la régulation et la fixation des prix selon des modalités définies également par un texte réglementaire, à l’image de la régulation des prix du sucre et du blé tendre subventionnés. La proposition de loi vise également à donner au gouvernement une marge de temps pour composer avec les situations et cas exceptionnels et urgents qui entraînent une baisse ou une hausse brutale des prix.

Assabah

Sadiki: Je n’interdirai pas l’abattage des brebis

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a reconnu n’avoir aucune autorité pour prendre une décision visant à interdire l’abattage des brebis, afin de freiner l’importation massive des moutons. « Nous ne disposons pas de loi sur l’élevage accordant le droit de prendre de telles décisions, contrairement à certains pays européens », a déclaré Sadiki en réponse aux questions des parlementaires de la Chambre des représentants, ayant appelé à prendre une décision pour interdire l’abattage, la vente et la commercialisation des « brebis » par les bouchers. A cet égard, le ministre a exprimé son engagement à chercher à l’avenir à adopter une loi sur l’élevage, comportant une « interdiction » de l’abattage des brebis, afin d’assurer une abondance de moutons par l’élevage, de réduire les importations et de freiner le prix élevé des animaux de sacrifice et de la viande rouge.

Grave pénurie de vaccins BCG

Les centres de santé de proximité et les hôpitaux publics sont en pénurie de vaccin BCG. Les grèves en cours des médecins et des infirmières ont perturbé les rendez-vous d’inscription des enfants à l’état civil. Les autorités locales et les officiers d’état civil refusent d’enregistrer les nouveau-nés en l’absence d’un certificat médical prouvant l’administration du premier vaccin contre la tuberculose (BCG). Dans plusieurs villes, les citoyens ont été confrontés à des difficultés pour l’obtention de ce vaccin, qui s’inscrit dans le cadre du programme national d’immunisation, en raison de pénuries, de ruptures de stock, de l’absence d’infirmiers ou d’autres causes sur lesquelles les autorités ne se sont pas exprimées. Dans ce cas, les familles se tournent vers les pharmacies pour se procurer ce vaccin à un prix allant jusqu’à 65 dirhams. Néanmoins, le pédiatre Said Afif, basé Casablanca, a expliqué qu’il n’était au courant d’aucune information liée à la pénurie de ce vaccin nécessaire au renforcement du système immunitaire et à la prévention de la tuberculose.

Al Akhbar

Enlisement du dialogue: la protestation des agents communaux risque de refaire surface

Les organisations syndicales du secteur des collectivités territoriales attendent avec impatience le dialogue sectoriel avec le ministère de l’Intérieur pour régler plusieurs dossiers et questions liés aux personnels des collectivités, notamment en ce qui concerne la réforme du système de rémunération, les indemnités pour travail et heures supplémentaires, l’amélioration de la situation matérielle et l’activation de la fondation des œuvres sociales. Les syndicats des fonctionnaires des collectivités territoriales ont affirmé qu’ils n’ont pas encore reçu d’appel de la part du ministère de l’Intérieur pour discuter des revendications et signer un accord contraignant pour les deux parties. Ils ont, par ailleurs, dénoncé ce qu’ils ont qualifié de « ciblage » de leurs salaires en faisant allusion à des déductions. « Cette position a été exprimée lors d’une session directe avec le ministre de l’Intérieur, où il a été souligné que le ciblage des salaires des employés est une violation d’un droit constitutionnel », a indiqué le secrétaire national de l’Organisation démocratique des collectivités territoriales, Mohamed Nhili.

Al Alam

Un ambitieux plan ferroviaire de 400 milliards de dirhams pour relier 43 villes marocaines

Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a indiqué que le Maroc dispose d’un réseau ferroviaire de 2.200 kilomètres de lignes, dont 200 kilomètres de lignes à grande vitesse. En réponse à une question orale sur le Plan Rail Maroc lors d’une séance consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants, Abdeljalil a souligné que l’expérience du Maroc dans ce domaine est reconnue au niveau mondial, ajoutant que l’Office national des chemins de fer (ONCF) a réalisé de nouvelles études et élaboré un plan d’avenir à long terme pour atteindre 5.100 km de liaisons ferroviaires, dont 1.300 km de lignes à grande vitesse, pour relier 43 villes au lieu de 23 actuellement, et desservir 90% de la population au lieu de 51%. L’investissement nécessaire à la réalisation de ce plan dépasse les 400 milliards de dirhams, a-t-il noté.

Al Massae

CNOPS: les réserves financières menacées

La CNOPS a averti que ses réserves financières risquent de s’épuiser d’ici trois ans en raison du déficit financier qu’elle a enregistré pour la troisième année consécutive. Le nombre de bénéficiaires a atteint 3.111.030 personnes et les cotisations des assurés se sont élevées à 6,31 MMDH, contre 6,12 MMDH en 2022, soit une augmentation de 3 %, a indiqué la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale dans un communiqué. En regard de cette lente progression des cotisations, et après le traitement de 6 millions de dossiers de maladie, le paiement des prestations a atteint 7,45 MMDH en 2023, contre 5,86 MMDH en 2022, enregistrant ainsi une augmentation de 1,59 MMDH (27 %), a souligné la même source, dans ses indicateurs de l’AMO-Secteur public au titre de l’année 2023.