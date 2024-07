Le Conseil de la concurrence a publié son deuxième rapport sur les marges commerciales brutes des distributeurs de carburants au Maroc pour le premier trimestre 2024.

Dans le cadre de l’accord conclu avec le secteur, le Conseil de la concurrence a publié son deuxième rapport sur les engagements pris par neuf sociétés de distribution de gasoil et d’essence.

Une démarche de transparence qui met en lumière la compétitivité du marché. Comme ce fut le cas dans le premier rapport, l’analyse a révélé que les variations des cotations internationales n’ont pas toujours été répercutées de manière immédiate sur les prix de vente nationaux.

Les fluctuations des coûts d’achat ont aussi montré une augmentation marginale pour le gasoil, tandis que les prix de cession ont diminué, indiquant une absorption partielle des hausses de coûts par les distributeurs.

Au cours du premier trimestre 2024, les ventes de gasoil et d’essence des sociétés concernées par le reporting ont atteint environ 1,7 milliard de litres, marquant une hausse de 4,6% par rapport à l’année précédente.

En termes de valeur, le chiffre d’affaires s’est élevé à 18,98 MMDH, représentant une augmentation de près de 1% par rapport au premier trimestre 2023.

De son côté, le gasoil a dominé les ventes avec une part de 86% en volume et 85% en valeur. Les stations-service ont constitué environ 70% du volume total des ventes, tandis que le segment B to B, englobant les clients professionnels, a représenté les 30% restants des ventes de gasoil et d’essence.

Ce trimestre a surtout été marqué par une augmentation des importations de gasoil et d’essence. Les sociétés de distribution « n’ont pas entièrement répercuté les hausses des coûts d’achat sur les prix de cession, entraînant une diminution des marges brutes« , souligne le conseil de concurrence.

En effet, les marges brutes moyennes pour le gasoil se sont situées entre 1,24 DH/l et 1,69 DH/l. Celles de l’essence ont varié entre 1,76 DH/l et 2,26 DH/l. La tendance générale montre une baisse des marges brutes, surtout à partir de février 2024, en raison de la hausse des coûts d’achat non répercutés sur les prix de cession, précise le Conseil.

Ce rapport met évidence la nécessité de surveiller de près les pratiques des distributeurs pour garantir un marché équitable et compétitif.