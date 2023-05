Officiel. Sergio Busquets annonce son départ du Barça

C’est officiel. Sergio Busquets, capitaine du FC Barcelone, quittera le club catalan d’ici la fin de saison.

L’information circulait déjà dans la presse espagnole. Sergio Busquets, l’une des visages du Barça, était sur le départ. Désormais, c’est officiel. Le club catalan l’a confirmé à travers un communiqué et une vidéo.

Même si c’était un secret de polichinelle, cette annonce a secoué le milieu sportif. Et pour cause: c’est le milieu de terrain, le plus fidèle parmi les fidèles, qui s’en va. Et c’est tout un symbole.

Busquets a, en effet, passé toute sa carrière professionnelle dans l’équipe et ce depuis 2008.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Busquets (@5sergiob)

L’actuel capitaine des Catalans devrait, selon les journaux ibériques, s’envoler pour l’Arabie Saoudite. Le quotidien sportif « Mundo Deportivo » écrit que Sergio Busquets a déjà plusieurs offres de club de la péninsule Arabique. Il s’agirait d’Al Hilal, Al Nasr et même d’Al Shabab. Le journal cite l’un de ses agents de la société qui gère la carrière du joueur de 35 ans.

Mondo Deportivo évoque aussi une piste américaine. Le milieu de terrain suscite l’intérêt de l’Inter Miami. Le club américain serait même prêt à faire un effort pour s’offrir les services de l’international espagnol, poursuit le journal.

Il y a quelques jours, c’est El Chiringuito qui annonçait son départ imminent pour le club saoudien d’Al-Hilal. L’émission sportive titrait sur l’arrivée de Messi en Arabie Saoudite, une information démentie par le père de l’Argentin.

🚨La EXCLUSIVA MUNDIAL de @elchiringuitotv y @Marsallorente🚨 🇸🇦 Messi jugará en el Al-Hilal de Arabia Saudí. Acepta la oferta de 300 millones de euros. @JaimeAstrain ya te avanzaba el pasado 12 de enero en #SportPlus esto👇 https://t.co/rEgJ0D1ocH — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023