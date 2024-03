Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports -Département de l’éducation nationale-, MM. Ali Lahlou et Sidi Mohamed Abit ont été respectivement nommés directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Laâyoune Sakia-El Hamra, et directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de Dakhla-Oued Eddahab, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de réunion du conseil.

Le conseil a également donné son aval à la nomination de Mme Leila Bilrha en tant qu’inspectrice générale du ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences -Département de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi, a-t-il ajouté.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, MM. Tarik Sqalli Houssaini et Abderrahim Lahrach ont été respectivement désignés doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès et directeur de l’Ecole nationale des sciences appliquées de Fès.

A été aussi approuvée la nomination de M. Abdesslam Nadah au poste de directeur de la planification au sein du Haut commissariat au Plan.