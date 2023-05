Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports-Département Éducation nationale, Mustapha Sefiani a été nommé directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Béni Mellal-Khénifra, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, MM. Farid El Hebil et Rachid El Hadari ont été nommés respectivement directeur de l’École nationale des sciences appliquées d’Oujda et doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Ben M’sik Casablanca, a précisé le ministre.