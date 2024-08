Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, vient de dévoiler la date officielle de la rentrée scolaire 2024/2025. Une rentrée sous le signe du changement avec pour slogan «Pour une école publique de qualité pour tous».

Le Ministère de l’éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a annoncé que la rentrée scolaire se déroulera le lundi 9 septembre 2024. Le personnel administratif reprendra quant à lui le travail le 2 septembre alors que les enseignants rejoindront les classes le 3 septembre 2024.

Cette rentrée s’annonce pleine de changements. Dans ce sens, le ministère s’est donné pour objectif d’offrir une éducation et un enseignement de qualité à tous les élèves, indépendamment de leur milieu social, avec pour slogan «Pour une école publique de qualité pour tous». Un des points forts de cette rentrée sera la généralisation des “écoles pionnières” dans 2.000 nouvelles écoles primaires publiques dès septembre. Ce projet vise à renforcer le modèle éducatif public et à améliorer les conditions d’apprentissage pour tous les élèves.

Autre changement majeur: cette rentrée scolaire 2024/2025 verra l’introduction, pour la première fois, du modèle des collèges pilotes. Quelque 230 établissements et 200.000 élèves sont concernés par cette démarche dès la rentrée, dont l’objectif est de lutter contre l’abandon scolaire.

D’autres mesures clés ont été également été prises pour renforcer le développement du modèle pédagogique, notamment, le déploiement de la langue amazighe au niveau du cycle primaire dans plus de 31% des établissements d’enseignement, soit une augmentation de 7 points par rapport à l’année scolaire précédente.

Le cycle secondaire collégial connaitra, lui, la généralisation de l’enseignement de la langue anglaise aux niveau des deuxième et troisième année pour atteindre un taux de 65%, l’engagement national étant actuellement de 50%.

Exonération des fournitures scolaires de la TVA.

Dans un autre registre, à l’approche de la rentrée scolaire, la Direction générale des impôts (DGI) a annoncé que certaines fournitures scolaires et les intrants pour leur production seront exonérés de la TVA à l’importation. Cette mesure vise à améliorer le pouvoir d’achat des familles marocaines.

Pour bénéficier de cette exonération, il est nécessaire d’utiliser le code franchise «2013» pour les «fournitures scolaires, ainsi que les produits et matières entrant dans leur composition» et de respecter les formalités réglementaires prévues. La liste des fournitures scolaires éligibles inclut notamment les bloc-notes et cahiers de coloriage, les tubes et bâtons de colle pour écoliers (jusqu’à 36 grammes ou 120 ml), les pistolets à colle et bâtons thermofusibles (7 mm et 11 mm), ainsi que les tabliers de dessin en plastique.