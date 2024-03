Référence dans le segment depuis des générations, voiture française la plus vendue de tous les temps, Clio a toujours su se réinventer. Nouvelle Clio devient plus attractive avec une gamme qui propose une offre de motorisation la plus complète de sa catégorie.



Plus élégante, plus confortable et plus sportive, l’une des plus célèbres citadines de Renault s’offre une cure de jouvence et s’offre au passage des atouts encore plus compétitifs.

«Nouvelle Renault Clioincarne l’ère de la Nouvelle Vague du plan Renaulution et met en avant les valeurs de la marque en termes de technologie et de modernité. Renault Clio renforcera la position de la marque sur le segment B en proposant l’offre de motorisations la plus complète du segment: Diesel, essence et full hybride avec un mix énergétique efficace et diversifié pour répondre à toutes les attentes de nos clients», affirme Mehdi Yaroub, directeur Marketing Renault.

Avec sa nouvelle face avant qui conjugue technicité et dynamisme, son logo identitaire et sa signature lumineuse totalement inédite, ses lignes tendues, précises et efficaces, Nouvelle Clio profite d’un caractère sportif plus marqué, à la fois statutaire, vibrant et émotionnel.

Ce nouveau modèle se met également au goût du jour côté technologies avec un tableau de bord numérique pour toutes les versions et améliore l’expérience de vie à bord, en allant plus loin dans le côté accueillant et chaleureux de l’habitacle. Il suffit d’ouvrir les portes pour découvrir un intérieur qui emploie des matériaux plus nobles, plus durables, au meilleur niveau de qualité.

Motorisation, une offre riche et complète

Du changement également sous le capot. Cette fois, Renault Clio propose une offre de motorisation riche et la plus complète de sa catégorie : full hybride, essence et Diesel afin que chaque client puisse choisir la configuration la plus adaptée à son usage.

L’un des atouts de Nouvelle Clio est son moteur E-Tech full hybrid 145 chevaux combinant plaisir de conduite, performance et économies. Véritable concentré de technologie, cette motorisation combine deux moteurs électriques (un « e-moteur » de 36 kW et un démarreur haute tension de type HSG – High-Voltage Starter Generator- de 18 kW) et un moteur thermique essence 4 cylindres 1.6 L de 69 kW (94 ch), associés à une boîte de vitesses intelligente multimode à crabots sans embrayage et une batterie de 1,2 kWh.

Nouvelle Renault Clio propose aussi une motorisation Essence 1.0 TCe pour les conducteurs en quête d’un véhicule économique à vocation urbaine et périurbaine. Avec sa boîte automatique CVT et sa puissance de 100 ch, Renault Clio offre une conduite très souple adaptée aux trajets en ville.

Enfin, pour les usages intensifs et les flottes d’entreprise, Nouvelle Renault Clio propose le moteur Diesel dCi 115 ch offrant une conduite sobre et efficace. Doté d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports qui réduit le régime moteur, Nouvelle Clio Blue dCi est particulièrement efficace pour un usage routier et autoroutier.

La gamme de Nouvelle Clio est disponible avec trois finitions richement dotées : Authentic, Equilibre et Esprit Alpine. Introduite au Maroc en 2023, sur Renault Austral, la finition esprit Alpine sera désormais disponible sur la nouvelle Clio.

Elle puise son style unique dans l’ADN sportif de la marque Alpine. Son design distinctif renforce l’attractivité de Nouvelle Clio : bouclier avant avec lame sport gris schiste Mat, badge spécifique Esprit Alpine sur l’aile avant, jantes alliage la flèche 17”, entourage des vitres noir brillant, sellerie tissu Alcantara® avec surpiqûres bleues, volant en cuir nappa avec coutures bleu, blanc, rouge.