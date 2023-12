Moderne et technologique, habitable et confortable, Nouvel Austral incarne la stratégie de reconquête du segment C du plan Renaulution. Il se positionne au cœur du segment C-SUV et s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, à la recherche d’un véhicule statutaire et distinctif.

L’efficience de sa motorisation E-TECH Full Hybrid permet à ce modèle de répondre aux besoins des flottes les plus exigeantes en termes de TCO (Total Cost of Ownership) et aux particuliers qui souhaitent maitriser leurs dépenses, sans contrainte de charge de batterie.

«Dans la continuité de la stratégie d’électrification présentée par Renault Maroc en juin dernier lors du lancement du label E-TECH, Renault Austral renforcera la position de la marque sur le segment C-SUV en proposant une technologie hybride au meilleur niveau», souligne Mehdi Yaroub, Directeur Marketing Renault.

Un design athlétique et affirmé

Affichant une personnalité forte, à la fois chic et athlétique, Nouveau Renault Austral associe tous les codes du SUV au nouveau langage design Renault. À l’intérieur, on découvre un cockpit high-tech, des matériaux distinctifs et es finitions soignées et surtout une habitabilité généreuse digne d’un véhicule familial.

Renault Austral propose le nouveau et performant système d’infodivertissement OpenR link avec un écran central de 9’’ ainsi qu’un tableau de bord digital 12,3’’ dès l’entrée de gamme.

Des motorisations de nouvelle génération

Renault a développé sur Nouvel Austral une motorisation E-TECH Full Hybrid de nouvelle génération de 200 chevaux procurant une expérience de conduite premium alliant dynamisme et efficience.

Véritable concentré de technologie, cette motorisation comprend un nouveau moteur thermique3 cylindres essence1,2 litre turbo compressé de 96 kW (130ch) et 205 Nm de couple. Il est associé à un nouveau moteur électrique, une batterie lithium-ion (2 kWh / 400V) et une boîte de vitesses intelligente multimodes proposant 15 combinaisons, dont 2 sont en mode 100% électrique. Sa consommation, à partir de 4l/100km et ses émissions de CO² à partir de 90g/km sont sans équivalent dans sa catégorie et sans compromis sur le plaisir de conduite.

Afin de compléter la gamme de motorisation 100% hybridée, Renault Austral propose également une motorisation Mild Hybrid 12V développant 150 chevaux, dotée d’une transmission automatique et s’appuyant sur un moteur essence 4 cylindres 1,3 litre turbo compressé à injection directe offrant une consommation à partir de 6,5 l/100 km, et des émissions de CO2 débutant à 145 g/km.

Une finition exclusive esprit Alpine

La gamme du Nouveau Renault Austral s’articule autour de 3 niveaux d’équipements : équilibre, techno et esprit Alpine. La finition esprit Alpine, présente pour la première fois dans la gamme, puise son style dans l’ADN sportif de la marque Alpine: bouclier avant avec lame sport gris satin, jantes alliage daytona 20”, entourage des vitres noir brillant, feux arrière à effet moiré 3D, sellerie tissu Alcantara® avec surpiqûres bleues, volant en cuir nappa avec coutures bleu, blanc, rouge.

Au Maroc, Nouveau Renault Austral sera disponible sur commande dès le 22 décembre 2023 dans le réseau Renault au Maroc. Les premières livraison clients sont prévues à partir du mois de février 2024.

A partir de 340.000 DH