Auto Nejma a lancé mardi 19 décembre, son quatrième modèle sur le marché automobile marocain. La BYD Seal, une berline sportive et 100% électrique devrait faire un carton grâce notamment à son prix abordable.

Le profil de cette BYD Seal n’est pas sans évoquer celui d’une Tesla Model 3 en plus sport : inserts des ailes, bas de caisse, et insert de custode arrière, jantes aéro de 19 pouces. Le design est également très soigné avec des lignes fluides et des poignées affleurantes en faveur d’une excellente aérodynamique.

Avec ses 4,80 m de long, 1,87 m de large, et 1,46 m de haut, la voiture est très accueillante et offre une ambiance reposante. Sièges, planche de bord, écrans, volant, console centrale et commande de boîte : tout est beau !

Au centre, un écran multimédia de 15,6 pouces, qui peut passer de vertical à horizontal ou inversement. Le conducteur aura face à lui une instrumentation numérique de 10,25 pouces.

La berline BYD repose sur la plateforme e-Platform 3.0 utilisée par d’autres modèles de la marque. Cependant, elle est le premier modèle BYD à utiliser la technologie Cell-to-Body, intégrant la batterie dans la structure du véhicule pour améliorer la sécurité. Avec ses 390 kW / 530 ch, le véhicule abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Une autonomie de 520 à 570 km

La batterie de la BYD Seal est d’une capacité de 82,5 kWh, avec une autonomie allant de 520 à 570 km en WLTP en cycle mixte.

La recharge s’effectue en seulement 26 minutes avec une capacité de 150 kW DC (de 30 % à 80 %). La capacité de charge en 11 kW AC rend la recharge à domicile plus pratique et plus facile en 4h31.

« Ce lancement marque une étape importante dans l’offre de véhicules électriques accessibles et performants aux consommateurs marocains » souligne M. Adil Bennani DG d’Auto Nejma.

Après les BYD Atto 3, Han et Tang, la BYD Seal est le quatrième modèle de véhicules particuliers qui rejoint la gamme marocaine, depuis son arrivé au royaume et son alliance avec le distributeur Auto Nejma en juillet 2023.

Deux versions de la Seal sont proposées :

Design à partir de 549 000 DH

lSport 4WD à partir de 599 000 DH

BYD Store corniche Casablanca.