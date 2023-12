Les organisateurs du rallye Africa Eco Race, surnommé rallye Monaco-Dakar, n’ont que faire des intimidations et menaces du Polisario. Outre les vidéos promotionnelles de la compétition qu’ils continuent de diffuser, les rallyeurs publient son parcours détaillé au Maroc.

Reportée en janvier 2023 à cause des conditions climatiques défavorables, la 15ème édition du rallye Monaco-Dakar commencera officiellement le 30 décembre et terminera sur les rives du Lac Rose le 14 janvier 2024, au grand dam des séparatistes qui ont, de nouveau, agité le spectre d’une attaque militaire contre le royaume en menaçant directement les participants à cette épreuve.

#AER24 -24 DAYS TO START 🔥

Join us in #Monaco on 30.12: free paddock and start access! #desertracing #rallyraid #dakar #offroadlife pic.twitter.com/EJlhZumjAe

— Africa Eco Race (@Africaecorace) December 5, 2023