Donald Trump est arrivé lundi au tribunal de New York pour se défendre lors d’un procès civil pour fraudes qui menace son empire immobilier, le premier d’une longue série de rendez-vous judiciaires qui bouleverse son chemin vers un éventuel retour à la Maison Blanche.

A 10H00 (15H00 GMT), le tempétueux milliardaire de 77 ans a fait son entrée dans le palais de justice de Manhattan et s’en est pris aussitôt devant une forêt de caméras à la procureure de l’Etat de New York Letitia James qui lui réclame 250 millions de dollars de réparations.

The Racist New York State A.G. Letitia James: “TOO MALE, TO PALE, AND TOO STALE!”

Donald Trump Truth Social Post 08:38 AM EST 11/06/23 pic.twitter.com/CgT4rFyjNL

