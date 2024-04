L’Espagnol Maverick Vinales (Aprilia), déjà vainqueur du sprint samedi, a remporté le Grand Prix des Etats-Unis, troisième manche sur 21 de la saison de MotoGP, dimanche sur le circuit des Amériques à Austin.

Le Catalan de 29 ans a devancé le prodige espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3) et l’Italien Enea Bastianini (Ducati) à l’issue d’une course magnifique et pleine de rebondissements qui a notamment vu la chute de Marc Marquez (Ducati-Gresini) alors qu’il était en tête.

Grâce à cette dixième victoire dans la catégorie reine, le première depuis plus de trois ans, Vinales est entré dans l’histoire en devenant le premier pilote à remporter un Grand Prix avec trois constructeurs différents (Suzuki, Yamaha, Aprilia) depuis le début de l’ère MotoGP en 2002.

Vinales a pris sa revanche après la grosse désillusion subie au Portugal il y a trois semaines: après avoir gagné le sprint, il avait abandonné lors du dernier tour du Grand Prix en raison d’un problème de boîte de vitesse alors qu’il était en deuxième position. Au Texas, il a réalisé un week-end parfait avec la pole position et deux victoires.

Acosta, qui avait décroché un podium à Portimao pour sa deuxième course dans la catégorie reine, a encore été bluffant dimanche en terminant deuxième. Très bien parti, il a pris la tête de la course et l’a gardée durant plus de trois tours. Il a ensuite multiplié les attaques et dépassements audacieux et a poussé à la faute Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP.

En quête de son premier succès depuis plus de 900 jours, le Catalan venait de prendre la tête à la mi-course quand il est tombé alors qu’Acosta lui imposait une énorme pression.

L’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat du monde, a réalisé un bon départ et a même été en tête du Grand Prix durant plusieurs tours, mais il a finalement rétrogradé en fin de course et a dû se contenter de la quatrième place.

Le double champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) n’a pu faire mieux que cinquième, confirmant son début de saison difficile.

La journée a encore été difficile pour les Français puisque Fabio Quartararo (Yamaha) a pris la 12e place, alors que Johann Zarco (Honda-LCR) a été contraint à l’abandon en début de course après un problème technique.