L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché son deuxième titre consécutif de champion du monde de MotoGP après la chute de son adversaire espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) dimanche durant le Grand Prix de Valence, ultime épreuve de la saison.

Le Transalpin, qui possédait 14 points d’avance sur le Madrilène avant ce dernier acte, ne peut désormais plus être rattrapé même s’il ne termine pas la course.

💥💥💥 @jackmilleraus GOES DOWN!

The KTM duo just let a 1-2 slip through their fingers! 😱@PeccoBagnaia could win the race today! 👀👀👀#ValenciaGP 🏁 | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/nnlcKexeUd

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023