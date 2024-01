La sélection marocaine féminine U20 de football a décroché son billet pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA (Colombie-2024), malgré sa défaite (0-1) face à son homologue éthiopienne, dimanche au stade Abebe Bikila à Addis-Abeba, en match retour du quatrième et dernier tour des éliminatoires africaines du Mondial de la catégorie, prévu du 31 août au 22 septembre prochains.

L’équipe nationale a assuré la qualification au Mondial, grâce à sa victoire (2-0) face au même adversaire en match aller, disputé samedi dernier au stade El Abdi à El Jadida.

نهاية مباراة الإياب بفوز منتخب إثيوبيا و تأهل منتخبنا الوطني النسوي لأقل من 20 سنة لنهائيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024 🏆

🏁Full time!! 🇪🇹1-0🇲🇦

Congratulations to our U20 Women's National Team for qualifying for the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia… pic.twitter.com/08rNMiX1Yv

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 21, 2024