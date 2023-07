Les Australiennes, co-hôtes du Mondial privées de leur star Sam Kerr blessée, se sont faites surprendre par les Nigérianes (3-2), qui font un grand pas vers les huitièmes de finale.

De leur côté, les « Matildas », qui auraient pu directement se qualifier avec une victoire, doivent maintenant absolument s’imposer contre le Canada, champion olympique, pour passer en huitième de finale. Pour ce choc du groupe B, le Canada n’a besoin que d’un nul pour aller en phase finale.

Dans une grosse ambiance au Lang Park, à guichets fermés (49156 spectateurs), à Brisbane, les Australiennes, qui ont manqué de réalisme surtout en première période, n’ont pas réussi à répondre à la fougue du Nigeria, qui a aussi très bien défendu.

Car comme lors de leurs premier match contre le Canada, les Super Falcons, 40e Fifa, ont impressionné, notamment par leur attaques rapides. Elles disputent leur 9e Coupe du Monde et pourront comme en 2019 atteindre les huitièmes de finale.

