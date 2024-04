Une attaque au couteau a fait cinq morts et plusieurs blessés samedi dans un centre commercial bondé de Sydney, en Australie, a déclaré à la presse un responsable de la police.

L’auteur de l’attaque au couteau perpétrée samedi dans un centre commercial de Sydney, en Australie, semble avoir « agi seul », a affirmé le Premier ministre australien Anthony Albanese lors d’une conférence de presse.

« Pour nous tous ce soir, les scènes effroyables de Bondi Junction (nom du centre commercial, ndlr) dépassent les mots et la compréhension », a-t-il également déclaré.

« On m’informe que cinq victimes sont décédées », a indiqué Anthony Cooke, commissaire adjoint de la police de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Cette agression a fait également plusieurs blessés dont huit, y compris un enfant, ont été transportés à l’hôpital. « Ils ont tous des blessures traumatiques », a indiqué le porte-parole des services de secours de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Le motif de l’agression n’a pas été précisé dans l’immédiat, mais M. Cooke a affirmé que la piste « terroriste » ne pouvait être écartée à ce stade.

« Je ne sais pas encore qui il est (l’assaillant, NDLR). Vous comprendrez qu’il s’agit d’une affaire très complexe. Les enquêtes sont très récentes et nous continuons à tenter d’identifier le coupable », a-t-il ajouté.

Les ambulances de Nouvelle-Galles du Sud ont indiqué à l’AFP qu’un homme avait été abattu par la police, et qu’il s’agissait vraisemblablement de l’agresseur.

La tragédie s’est produite dans le vaste complexe commercial Westfield Bondi Junction, qui était bondé de clients samedi après-midi. Les lieux ont été bouclés par la police qui a appelé la population à éviter le secteur.

Des images de caméras de surveillance diffusées par des médias australiens ont montré un homme muni d’un grand couteau courant dans le centre commercial, et des personnes blessées gisant au sol.

Pranjul Bokaria sortait du travail et faisait quelques courses lorsque l’agression a eu lieu. Elle a couru jusqu’à un magasin voisin et s’est réfugiée dans une salle de repos.

« C’était effrayant, il y avait des gens qui pleuraient », a-t-elle déclaré à l’AFP. Elle s’est ensuite échappée par une sortie de secours avec d’autres clients et employés, donnant sur une rue à l’arrière.

« Je suis vivante et reconnaissante », dit-elle.

D’autres témoins ont déclaré à l’AFP qu’il y avait eu un mouvement de panique, des personnes cherchant à se mettre à l’abri tandis que la police tentait de sécuriser la zone.

