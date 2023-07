La sélection marocaine de e-football s’est qualifiée aux quarts de finale de la Coupe du monde de foot électronique en battant le Pérou aux tirs aux buts.

Après le nul du match aller (0-0), le match retour n’était pas de tout repos pour les Marocains qui ont égalisé à la dernière minute du temps additionnel, avant de s’imposer (5-4) aux penaltys.

And breathe… Morocco edge a nail-biter to move to the next round 😬🇲🇦

Follow the FIFAe Nations Cup on https://t.co/5Dotna6kr8

#FeNC pic.twitter.com/8GIH2aYl7E

— FIFAe (@FIFAe) July 13, 2023