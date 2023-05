Mondial 2030: la candidature maroco-ibérique au centre d’entretiens à Lisbonne

La candidature conjointe du Maroc avec l’Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du monde 2030 a été au centre d’un entretien, mardi à Lisbonne, entre l’ambassadeur du Royaume au Lisbonne, Othman Bahnini, et le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Fernando Gomes.

Tenue à l’initiative de la fédération portugaise, cette rencontre a permis d’examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et de mettre en avant la candidature conjointe des trois pays pour organiser cette grand-messe sportive planétaire.

A cette occasion, M. Gomes a souligné que cette candidature tripartite renforcera les liens entre l’Europe et l’Afrique ainsi que les relations au sein du bassin méditerranéen, en réunissant des milliers de jeunes des deux continents autour d’un projet commun, qui prône le rôle du football dans le développement sportif et social de la région.

Le président de la FPF s’est, ainsi, félicité de cette candidature inédite, qui constitue une opportunité singulière pour ces trois pays liés par une histoire commune, insistant sur l’importance de cette initiative conjointe à plusieurs niveaux, notamment pour la jeunesse et l’avenir du continent africain.

Lire aussi. Mondial 2030: la candidature maroco-ibérique est «impeccablement préparée», assure Rubiales

Le partenariat entre les deux continents revêt des dimensions politiques, stratégiques et économiques, a-t-il relevé, notant que cette candidature sera bénéfique pour les trois pays voisins.

Par ailleurs, le responsable portugais a salué la prestation impressionnante et distinguée de l’équipe nationale marocaine au Mondial du Qatar.

Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume à Lisbonne a affirmé que cette candidature permettra à la coupe du monde de jeter un pont, pour la première fois, entre les continents à travers les trois pays organisateurs, liant l’Afrique et l’Europe ainsi que le nord et le sud de la Méditerranée.

La place distinguée qu’occupe le Maroc en Afrique et son rayonnement international consolident les chances de cette candidature conjointe, a estimé le diplomate, relevant que la vision éclairée de le roi Mohammed VI et Son investissement massif dans le football est la clé du succès de la sélection nationale.

Candidature inédite

Selon M. Bahnini, l’exploit historique des Lions de l’Atlas au Mondial du Qatar est la consécration des différents efforts fournis par le Royaume dans le domaine sportif, à travers notamment la promotion des différentes disciplines, le renforcement des infrastructures et la mise en place d’équipements sportifs conformes aux normes internationales.

Le roi Mohammed VI avait annoncé, le 14 mars, la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022),.

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, avait noté le Souverain.

Le roi avait également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.