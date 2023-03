Mondial 2030 avec le Maroc: un « coup de maître » de l’Espagne et du Portugal, estime Marca

Selon le quotidien sportif espagnol Marca, l’adhésion du Maroc à la candidature commune avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation du Mondial 2030 est un « coup de maître ».

« Le coup de maître de l’Espagne et du Portugal pour remporter l’organisation de la Coupe du monde 2030 », a titré Marca dans un article publié le 15 mars dernier sur sa version digitale.

« L’adhésion du Maroc à la candidature ibérique a signifié un coup d’autorité que les rivaux n’ont pas calculé », poursuit le quotidien sportif espagnol.

Ce dernier rappelle que les responsables de la FIFA et de nombreuses fédérations présentes à Kigali ont qualifié cette candidature de « coup de maître ».

Si le choix de la candidature qui remportera la Coupe du monde 2030 ne sera pas décidé avant un an, « l’arrivée du pays voisin a été un coup dur pour le moral » des autres candidats, en particulier l’Arabie saoudite, note la même source. Outre l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Chili, l’Uruguay et le Paraguay sont également en lice pour accueillir le Mondial 2030.

La candidature maroco-ibérique, elle, a été annoncée le 14 mars par le roi Mohammed VI. « J’annonce devant votre assemblée, que le Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030 », a affirmé le souverain dans un message lu à Kigali, par le ministre des Sports Chakib Benmoussa.

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le roi Mohammed VI.

« Cette décision constitue un très bon message positif qui améliore les conditions pour que nous puissions aller de l’avant avec cette candidature », a estimé de son côté Pedro Sanchez, lors d’une conférence de presse conjointe à Lanzarote, aux îles Canaries, avec le Premier ministre portugais, Antonio Costa.

« Nous devons nous réjouir de cette décision, car elle met cette candidature en meilleure position pour remporter cette course », a-t-il ajouté.