Mondial 2030: qui est António Laranjo, le Portugais qui supervisera la candidature maroco-ibérique?

Choisi en 2021 pour coordonner la candidature Espagne-Portugal, António Laranjo poursuivra son travail avec un troisième hôte pour la Coupe du monde 2030: le Maroc.

La candidature hispano-portugaise devient historique grâce à l’intégration du Maroc, s’est réjoui la Fédération royale espagnole de football dans un communiqué.

« Les représentants de la Fédération royale marocaine de football rejoindront prochainement la Commission de la coordination de la Coupe du monde 2030 », a indiqué la même source, notant que la coordination sera dirigée par Antonio Laranjo.

Le Portugais sexagénaire avait été présenté aux médias en décembre 2021. « L’arrivée d’António Laranjo à la Fédération pour prendre en charge la coordination du projet technique de la candidature Portugal/Espagne à la coupe du monde 2030 est un immense motif de réjouissance pour l’institution. Nous savons, de par son cursus professionnel et la contribution fondamentale qu’il a apportée à la candidature à l’euro 2004 et, plus tard, à la construction de Cidade do Futebol et de Casa dos Atletas, que ses qualités professionnelles et personnelles représentent un atout énorme pour la Fédération », avait déclaré à l’époque Fernando Gomes, président de la Fédération Portugaise de Football (FPF).

Lire aussi: Mondial 2030: le roi Mohammed VI annonce la candidature du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal

Titulaire d’un diplôme en ingénierie industrielle et d’une maîtrise en gestion de projets, António Laranjo a dirigé plusieurs grandes entreprises publiques et privées dans le pays. Dans le domaine sportif, le Portugais a également fait ses preuves en dirigeant haut la main l’Euro 2004, souligne le média portugais Sapo Desporte.

Malgré cette réussite, António Laranjo échoue à se faire élire président de la Ligue portugaise de football professionnel (LPFP) en 2012, au détriment de Mário Figueiredo.

Le nom de Laranjo s’est présenté comme une évidence lors du lancements des travaux pour le dépôt d’une candidature conjointe entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc, bien que le royaume ait été évincé dans un second temps à cause de la réglementation de la FIFA qui interdisait les candidatures intercontinentales.

Après une tentative ratée de rallier l’Ukraine au dossier ibérique, le Portugal et l’Espagne se sont retournés de nouveau vers le Maroc. La candidature tripartite a été officialisée par le roi Mohammed VI le mardi 14 mars, dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022, décerné au souverain à Kigali, au Rwanda.

Cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen, a noté le roi Mohammed VI dans ce message, dont lecture a été donnée par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.