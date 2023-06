Le gouvernement est mobilisé pour apporter son soutien au comité chargé de la Candidature du Maroc au Mondial 2030 de Football, dans le cadre d’une candidature conjointe avec l’Espagne et le Portugal, a affirmé jeudi le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

Présidant la première réunion du comité qui supervisera la présentation du dossier de candidature du Royaume pour abriter le Mondial 2030 de manière conjointe avec l’Espagne et le Portugal, avec les différents départements ministériels concernés, en vue d’examiner les dispositions nécessaires à cet effet, M. Akhannouch a relevé que cette candidature commune constitue un nouvel horizon du partenariat stratégique, consacre une nouvelle génération de coopération et de partenariats et reflète la mutualisation des efforts et des moyens des continents africain et européen.

Elle consacre également, comme l’a affirmé le Souverain dans le message adressé à l’occasion de la remise à Kigali du Prix de l’Excellence de la Confédération africaine de Football (CAF) pour l’année 2022, »le rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens », indique un communiqué du département du chef de gouvernement.

M. Akhannouch a aussi souligné que la candidature du Maroc pour abriter la coupe du Monde de football pour la sixième fois de son histoire reflète l’attachement du Souverain, depuis Son accession au glorieux Trône de Ses ancêtres, à placer le sport au cœur de tout processus de développement.

Cette réunion survient à la suite de l’annonce faite par le roi Mohammed VI, le 14 mars à Kigali, de la candidature conjointe du Maroc à organiser le Mondial 2030, et après que le souverain a attribué à M. Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et Président de la Fédération Royale marocaine de football, la présidence du Comité chargé de la candidature du Maroc, selon la même source.

Il a été procédé au cours de cette réunion à l’examen des différents aspects organisationnels et logistiques de ce dossier, souligne le communiqué, précisant que les participants ont suivi un exposé de M. Fouzi Lekjaa, comprenant les deux volets relatifs à la vision de notre pays quant au dossier de candidature, ainsi qu’au plan de mise en œuvre.

A cette occasion, Akhannouch a rappelé le contenu du message royal à l’occasion de la remise à Kigali du Prix de l’Excellence de la CAF, décerné au souverain, dans lequel le roi avait souligné que cette « candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen ».