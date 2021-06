Un incendie dans le centre de Londres a nécessité lundi l’intervention d’une centaine de pompiers et entraîné l’évacuation d’une station de train et de métro à Londres, selon les secours.

Le sinistre, qui a également entraîné l’évacuation de plusieurs bâtiments à proximité, a été maîtrisé dans l’après-midi, ont indiqué les pompiers.

Selon le maire de Londres Sadiq Khan, un officier de police et un membre du public ont été pris en charge par les secours pour des « inhalations de fumées ».

Trois locaux commerciaux situés sous la voie ferrée à proximité de la station d’Elephant & Castle, au sud de la Tamise, ont pris feu, ainsi que six voitures et une cabine téléphonique, ont indiqué les pompiers sur Twitter, appelant le public à éviter la zone et à fermer les fenêtres.

Parmi les vidéos retweetées par les pompiers de Londres, l’une d’elles montre une impressionnante explosion.

« L’incident n’est pas considéré comme étant de nature terroriste », selon la police de Londres, qui a fermé plusieurs rues à la circulation.

Selon la police des transports, la station a été évacuée et les trains ne marquent pas l’arrêt.

Selon le réseau ferroviaire National Rail, annulations et retards sont à attendre jusque lundi soir.